João Felix célèbre un but à l'entraînement d'une drôle de manière

Devenu remplaçant à l'Atlético Madrid, João Félix est au bout du rouleau, selon la presse espagnole. Des images prises à l'entraînement le prouvent.

Il n'a plus marqué depuis onze matchs, toutes compétitions confondues. Très exactement depuis le 2 avril dernier, quand les stations de ski étaient encore ouvertes (pour situer). Pis: João Felix a passé les trois dernières rencontres sur le banc, dont il ne sort plus que pour des apparitions de cinq à dix minutes. Il n'est là que pour tuer le temps et il en a jeté sa chasuble de rage, mercredi dernier en Ligue des champions, où il n'est même pas entré.

Acheté 127 millions d'euros par l'Atlético Madrid, l'ex-prodige portugais serait «à bout de nerfs», selon les indiscrétions de la presse espagnole. C'est ce que les internautes en ont déduit lorsqu'ils ont découvert ces images de l'entraînement, où Felix célèbre un but anodin en mode Neymar, seul contre tous:

Felix, 22 ans, a émis le désir de quitter l'Atlético en janvier. Il a posté une image de son ancien club, le Benfica Lisbonne, avant de la retirer sous les critiques. Ses coéquipiers n'auraient pas du tout aimé cette idée et, selon As, la plupart commenceraient à s'agacer de ses bouderies.

Mais d'autres voix prennent aussi sa défense. «Ce que fait l'entraîneur Simeone à João Félix est presque une humiliation. Tous les deux ne peuvent pas continuer ensemble», a plaidé le célèbre débatteur El Chiringuito.