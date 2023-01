Vidéo: watson

Il se fait tatouer le visage en hommage à Messi et regrette beaucoup

Cet influenceur a fait une folie après le sacre de l'Argentine au Mondial et il s'en veut méchamment.

En remportant la Coupe du monde au Qatar avec l'Argentine, Lionel Messi a gagné le seul grand trophée qui lui manquait. De quoi faire encore passer la star du foot dans une autre dimension aux yeux de ses fans.



Parmi eux, le Colombien Mike Jambs a voulu rendre un hommage particulier à son idole. Comment? En se faisant tatouer sur le visage le nom de Lionel Messi et son exploit au Mondial. Démonstration👇

La vidéo 📺

Sur Instagram, où il compte 147 000 followers, Mike Jambs se décrit comme un «créateur numérique». Il avait annoncé qu'il se ferait un tatouage de Messi si l'Argentine gagnait la Coupe du monde. C'est donc chose faite.

C'est Daniel, son tatoueur de confiance, qui a réalisé le travail. Au programme: trois tatouages. Le plus visible est l'inscription «MESSI» en lettres majuscules sur le front. Sur les joues: trois étoiles et l'inscription «D10S». Les trois étoiles symbolisent les trois sacres argentins à la Coupe du monde. Quant à «D10S», il s'agit de la combinaison du mot espagnol dios, c'est-à-dire Dieu, et du numéro 10 que Messi porte.

Mauvaises langues, émissions TV et sondage

Bien entendu, Jambs a partagé toutes ses péripéties sur ses réseaux sociaux. Dans la vidéo, il affirme que Daniel, le tatoueur, exerce depuis huit ans déjà. Les mauvaises langues diront que ça ne se voit pas...

Juste après s'être fait tatouer, l'influenceur colombien semblait encore satisfait, qualifiant même son tatouage de «magnifique œuvre d'art». Son action lui a valu un regain d'intérêt, entre apparitions dans des émissions TV argentines et interviews. Mais aujourd'hui, quelques semaines plus tard seulement, le vent a visiblement tourné.

Mike Jambs a reçu de nombreux commentaires haineux, comme il l'explique. Le Colombien avait sondé lui-même les gens pour savoir ce qu'ils pensaient de son tatouage. Et, ô surprise: la majorité d'entre eux n'apprécient pas l'œuvre.

Du coup, il regrette aujourd'hui ses tatouages. «Au lieu de m'apporter du positif, ça m'a apporté des milliers de choses négatives», se lamente-t-il dans une vidéo. Il est considéré et qualifié de mauvais exemple pour la société. Devinez quoi: il veut faire enlever ses tatouages. (lzo)