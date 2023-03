Grosse frayeur à Veysonnaz sur le parcours de skicross

Mais l'Italien Yanick Gunsch et l'Autrichien Johannes Aujesky se sont fait très peur lors de leur run des 8e de finale. Au début d'un gros saut, le Transalpin a perdu l'équilibre, déjà haut dans les airs, et a accroché aves son ski l'Autrichien juste devant lui.

On a failli assister à un drame à Veysonnaz (VS) ce week-end, lors des épreuves de Coupe du monde de skicross. Heureusement, tout est bien qui finit bien.

Comment Mikaela Shiffrin est devenue la plus grande skieuse de l'histoire

L'Américaine aux 87 victoires en Coupe du monde a battu le record mythique d'Ingemar Stenmark. Si elle est devenue le GOAT, c'est parce qu'elle a su faire évoluer son ski en «mode Federer». Explications.

Mikaela Shiffrin est officiellement la skieuse la plus titrée de l'histoire, tous sexes confondus. En bon français: the greatest of all time (GOAT). Vainqueur du slalom d'Are devant Wendy Holdener, l'Américaine totalise 87e succès en Coupe du monde, un de plus que Ingemar Stenmark.