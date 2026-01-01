assez ensoleillé-3°
Controverse autour du prix international décerné à Paul Pogba

Paul Pogba a reçu le prix du «Meilleur comeback de l'année» 2025. Image: www.imago-images.de

Le joueur de l'AS Monaco a été récompensé du prix du «Meilleur comeback de l’année» 2025 lors des Global Soccer Awards, un choix qui fait polémique.
En fin d’année, l’heure est généralement aux bilans sportifs et aux cérémonies de remise de prix.

Après la distinction FIFA The Best, décernée à la mi-décembre à Ousmane Dembélé, les Global Soccer Awards ont été organisés entre Noël et Nouvel An. La cérémonie s'est tenue à Dubaï et c’est encore l’attaquant parisien qui a raflé le prix le plus prestigieux de la soirée: celui du meilleur joueur de l’année.

DOHA, QATAR - DECEMBER 16: The Best Fifa Men&#039;s Player winner, Ousmane Dembele on stage with Gianni Infantino, President of FIFA during The Best FIFA Football Awards 2025 at the Fairmont Katara Ha ...
Dembélé lors de la cérémonie FIFA The Best.Image: FIFA

Contrairement à la première édition, en 2010, qui ne comptait que trois catégories, l’événement a décerné en 2025 une vingtaine de récompenses, dont certaines n’ont plus grand-chose à voir avec le football. C’est ainsi que Novak Djokovic a reçu cette année le tout premier «Globe Sports Award».

Autre introduction relativement récente: le prix du «Meilleur comeback de l'année». Décerné pour la première fois l’an dernier, il avait récompensé le FC Côme, de retour en Serie A après une longue attente. Cette fois, c’est Paul Pogba qui a eu l’honneur de le recevoir.

Le champion du monde 2018 a retrouvé les terrains de football le 22 novembre dernier avec l’AS Monaco, plus de deux ans après son dernier match officiel, disputé le 3 septembre 2023 sous les couleurs de la Juventus.

Cependant, sa longue absence n’était ni due à une très grave blessure ni à une première retraite sportive. Si Pogba n’a pas joué, c'est parce qu'il purgeait une suspension consécutive à un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone. Initialement fixée à quatre ans, sa sanction a finalement été réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le fait que Pogba ait été honoré en a irrité certains, à commencer par l'ancien joueur du FC Lens, Jimmy Cabot, qui a dénoncé sur X une décision qu’il estime contraire à l’éthique.

Cabot aurait préféré que le trophée soit remis à des joueurs qu’il juge plus méritants, à l’instar de Matthieu Udol, qui a surmonté quatre ruptures du ligament croisé pour figurer en tête de Ligue 1 à la trêve. L’ancien footballeur cite également Nabil Bentaleb, de retour sur les terrains depuis février 2025 après son arrêt cardiaque survenu le 18 juin 2024.

Le choix de récompenser Paul Pogba est d’autant plus discutable que le Français est en train de complètement manquer son retour à la compétition. Hors de forme et miné par les blessures, il n'a joué que 30 minutes cette saison, alors que sa suspension a officiellement pris fin en mars dernier.

Mais cette décision n’est finalement guère surprenante. Les Global Soccer Awards ont peu de valeur sur le plan sportif et misent avant tout sur le glamour. Messi y a souvent été snobé, contrairement à Cristiano Ronaldo, pour qui un prix de meilleur joueur du Moyen-Orient semble avoir été créé après sa signature à Al-Nassr.

(roc)

Les parents de Muriel Furrer veulent la vérité sur le décès de leur fille
La jeune cycliste suisse, gravement blessée après une chute aux Mondiaux 2024 à Zurich, est restée seule pendant une heure et demie dans une forêt avant d’être retrouvée par hasard. Ses parents, Christine et Reto Furrer, veulent comprendre pourquoi.
L’accident tragique de Muriel Furrer et les circonstances qui l’entourent continuent de bouleverser. L’histoire de cette jeune cycliste, qui a grandi tout près du lieu de l’accident, à Egg dans l’Oberland zurichois, et qui incarnait les Championnats du monde de cyclisme sur route à Zurich en tant qu’ambassadrice locale, a fait le tour du monde. L'athlète de 18 ans est décédée le lendemain, à l'hôpital, des suites de ses blessures (traumatisme crânien).
L’article