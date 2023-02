Vidéo: twitter

Un joueur vient calmer les ultras furax du PSG, encore battu à Monaco

Rien ne va plus au Paris Saint-Germain avant d'affronter le Bayern Munich mardi lors du choc de Ligue des champions. A Monaco samedi, les Parisiens ont subi une quatrième défaite en huit matchs (3-1). Presnel Kimpembe est venu calmer les supporters.

Les fans du PSG ont de quoi se faire de gros soucis avant de recevoir le Bayern Munich mardi (21h00) en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et pour cause: leur équipe semble au fond du bac depuis quelques semaines.

Ce samedi à Monaco, elle a subi une quatrième défaite en huit matchs depuis le début de l'année (toutes compétitions confondues). Trois jours après avoir été éliminés en Coupe de France par Marseille (2-1), les Parisiens ont cette fois chuté 3-1 sur le Rocher.

Samedi à Monaco, Neymar et le Paris Saint-Germain ont subi une quatrième défaite en huit matchs. Image: keystone

Alors c'est vrai, le PSG était privé des stars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Son vestiaire aurait aussi été contaminé quelques heures avant le match seulement par un virus causant notamment fatigue et maux de ventre, selon plusieurs médias français. Malgré tout, on attend bien plus d'une équipe de ce statut, qui a paru bien inoffensive samedi et dont la défaite est des plus logiques. Sans un bon Gianluigi Donnarumma dans la cage, le score aurait été plus sévère. L'attaquant de la Nati, Breel Embolo (entré à la 72e), a notamment eu une belle occasion de saler l'addition.

Kimpembe doit calmer les ultras

Preuve du début de crise au PSG, son défenseur Presnel Kimpembe a dû aller calmer les fans devant leur parcage à la fin du match, entouré de policiers et de stadiers. L'international français a pris un mégaphone pour s'excuser de la piètre prestation de son équipe, rassurer les supporters pour la suite et les remercier de s'être déplacés. Et, drôle de hasard, une musique dramatique était diffusée au même moment par le DJ du stade Louis II (sans aucune volonté, vraisemblablement), de quoi ajouter encore plus d'émotion à la scène 👇

Le discours de Kimpembe devant les ultras du PSG, en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Extraits:

«Merci pour le soutien, de se déplacer et de chanter pour nous malgré les mauvais résultats. On sait que c'est beaucoup pour vous, y en a qui paient les abonnements, y en a qui paient les déplacements. On en est conscient»

«Sur le terrain c'est n'importe quoi, on le sait. C'est à nous de se réveiller sur le terrain, de mettre les points sur les "i" et les barres sur les "t". C'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, on aura encore besoin de vous les gars, parce que mardi à la maison ça va encore être plus difficle. Lâchez pas maintenant!»

Son discours fini, Presnel Kimpembe a pris congé du parcage visiteur sous les acclamations. On appréciera nous aussi la démarche intelligente et pleine de diplomatie de l'international français, qui, contrairement à beaucoup de footballeurs, a pris ses responsabilités dans ce genre de situation délicate.

Dur début d'année et Bavarois en feu

Invaincu en championnat avant la trêve de la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain – toujours leader, avec 7 points d'avance sur son dauphin monégasque – a perdu le 1er janvier à Lens (3-1), le 15 janvier à Rennes (1-0) et donc ce samedi à Monaco.

De son côté, le Bayern Munich n'a connu aucun souci pour se défaire de Bochum en Bundesliga à la maison (3-0), avec un premier blanchissage pour Yann Sommer dans la cage bavaroise. Le portier suisse et ses coéquipiers fouleront donc avec le plein de confiance, eux, la pelouse du Parc des Princes mardi pour ce choc de la Ligue des champions que tous les amateurs de foot attendent avec impatience.