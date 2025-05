Voici la grosse faiblesse de Decathlon en Suisse

Fabrice Beschu, directeur pour la Suisse de Decathlon, a livré sa stratégie d'expansion pour la Suisse et expliqué ce qui rendait le marché suisse particulier.

Decathlon poursuit son expansion en Suisse. L'enseigne de sport française va ouvrir 10 points de vente supplémentaires en Suisse alémanique, explique Fabrice Beschu, directeur de la filiale suisse de Decathlon, dans un entretien au Temps publié lundi.

«Trois quarts de nos investissements en Suisse aujourd'hui se font outre-Sarine», souligne le responsable.

L'enseigne prévoit notamment l'ouverture de sa plus grande enseigne sur le territoire suisse en juin à Spreitenbach, à côté de Zurich. Elle a également créé un pôle de recrutement et un de formation en Suisse alémanique, «afin d'être plus proche de ses clients et de ses équipes». Il remarque toutefois:

«Notre ancrage en Suisse romande est plus naturel. Nous devons donc faire un effort supplémentaire sur la partie alémanique»

Interrogé sur les différences entre les Romands et les Suisses allemands, le directeur livre ses impressions au Temps:

«Le besoin d’information est plus important sur la partie alémanique. Il y a un peu moins de confiance naturelle parce que notre notoriété y est moindre. Donc nous avons besoin d’être un peu plus rassurants dans notre manière de fonctionner. Il y a aussi une demande accrue de technicité dans les produits.»

Mais il note que ce besoin en technicité est «vrai pour toute la Suisse par rapport à d’autres pays». Il reconnait toutefois la faiblesse de sa marque en Suisse:

«Il y a beaucoup de magasins de sport en Suisse et le niveau est très élevé. Nous sommes un petit peu en dessous aujourd’hui et nous en avons conscience.»

En tout, Decathlon dispose déjà de 42 points de vente sur sol helvétique. Le marché suisse représente environ 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le groupe est surtout très présent en France, avec 350 magasins, et en Italie avec 150 points de vente.

Interrogé sur un éventuel impact des droits de douane américains sur la marche des affaires, le patron de Decathlon Suisse rappelle que le marché américain est très petit pour son entreprise. «Avec nos bassins de production actuels, comme l'Italie pour les vélos ou ceux de Lille, en France, du Portugal et d'autres en Europe, je ne vois pas trop d'effet des taxes américaines sur les prix. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un renchérissement global», affirme-t-il. (ats/hun)