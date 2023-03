Vidéo: twitter

Vidéo

Christian Constantin joue le rôle de Robinson Crusoé

Le président du FC Sion s'est mis en scène dans une parodie du célèbre aventurier, qui sera diffusée lors du prochain gala du club valaisan. Voici le teaser.

Plus de «Sport»

Les mauvaises langues diront que Christian Constantin est aussi perdu dans cette vidéo que ses joueurs sur le terrain ces dernières semaines. Mais contrairement à ceux-ci, ce n'est pas le chemin des filets que le président du FC Sion a beaucoup de peine à trouver. Non, lui cherche avant tout du secours et de la nourriture car il est complètement paumé... en pleine jungle.

Habits en mauvais état, cheveux en bataille, visage marqué, «CC» est abandonné sur une île et parcourt la forêt, désespéré, en criant à l'aide. Le tout sur fond de musique angoissante.

Une allégorie de ce que le boss de Tourbillon vit actuellement avec son club, seulement 9e de Super League et en danger de relégation? Peut-être. En tout cas, force est de constater que Christian Constantin est à l'aise et convaincant dans le rôle de Robinson Crusoé. Ce teaser de la parodie qui sera diffusée lors du fameux gala du FC Sion, à Martigny le 25 mars, est franchement bien fichu et poilant.

La teaser en vidéo 📺 Vidéo: twitter

On y voit aussi les deux Vincent, Kucholl et Veillon, le premier grimé en femme et le second en mode reggaeman arborant un maillot revisité du FC Sion.

Pas sûr que le nouveau rôle de CC apaise la colère des fans👇 Entre Constantin et les fans du FC Sion, c'est la guerre froide de Yoann Graber

Si les footballeurs du FC Sion sont aussi inspirés lors de leurs prochains matchs (le premier samedi à Berne contre YB) que les producteurs et acteurs de cette parodie, ils auront de bonnes chances de sauver leur peau en première division.