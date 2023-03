Les ultras du Gradin Nord de Tourbillon ont déroulé de nombreuses banderoles de contestation durant le match de Super League du FC Sion contre Lugano. image: keystone/watson

Entre Constantin et les fans du FC Sion, c'est la guerre froide

Le Gradin Nord de Tourbillon a manifesté sa colère contre le président – et entraîneur intérim – sédunois dimanche face à Lugano (1-1). Nous avons vécu la partie parmi les supporters.

Une personne qui n'aurait jamais mis les pieds à Tourbillon aurait deviné rapidement dimanche que le club hôte, le FC Sion, alors dernier du classement, est en crise. Dès l'entrée des joueurs sur la pelouse pour l'échauffement, précisément.

Alors que ceux-ci sont d'habitude chaleureusement salués par les applaudissements et les chants des ultras, ils sont, cette fois, arrivés dans une indifférence la plus totale. Pas un cri, pas un battement de tambour. Rien. Pareil quand ils sont repartis aux vestiaires après la fin de l'échauffement.

Un speaker malheureux et un fantôme

Des moments de malaise, il y en a encore eu quelques uns avant le coup d'envoi de ce match face à Lugano. Par exemple celui-là: «L'entraîneur du FC Sion, Christian Constantin, annonce la composition suivante...» Le speaker n'a pas eu le temps de finir sa phrase que des sifflets ont retenti dans le Gradin Nord, fief des ultras sédunois, accompagnés de quelques doigts d'honneur. Pas de doute, le président, reconverti entraîneur par intérim, y a des détracteurs.

Le classement après cette 23e journée image: txt

Mais il n'est pas le seul: Mario Balotelli, attaquant star du club valaisan, en a aussi pris pour son grade. Pas une bronca, mais suffisamment de sifflets pour créer une ambiance glauque. Elle a été accentuée par l'absence d'interactions entre le maigre public (4800 spectateurs) et le speaker, qui s'époumonait à crier le prénom des joueurs du FC Sion pour que les fans lui répondent le nom. Sans succès.

Mario Balotelli déçoit beaucoup les fans du FC Sion, qui ne se privent pas pour le lui faire remarquer. Image: KEYSTONE

A ce moment, on s'est dit que les Valaisans risquaient de passer un sale après-midi. D'autant plus qu'ils affrontaient une équipe qui venait de leur coller un sec 3-0 trois jours plus tôt sur ce même terrain, en quarts de finale de Coupe de Suisse.

Mais quelques minutes plus tard, surprise! La centaine d'ultras sédunois s'égosillait sur son premier chant de la journée. Un simple mais efficace «Sion!» en boucle, entrecoupé par les tambours. En fait, le Gradin Nord n'a quasiment pas cessé d'encourager son équipe jusqu'à la fin du match. Malgré la médiocre prestation de Balotelli – fantomatique, sorti à la mi-temps – et ses coéquipiers. Malgré, aussi, l'ouverture du score luganaise à la 34e minute (Doumbia).

Les treize étoiles et onze banderoles du Valais

Mais les ultras avaient un message à faire passer aux joueurs et, surtout, à Christian Constantin. Ou plutôt onze, soit le nombre de banderoles déroulées pendant le match, toutes les dix minutes environ. On saluera le caractère pacifique de la démarche, sans pyrotechnie ni vulgarité. Une guerre froide. Il n'empêche: les propos des fans étaient secs et on ne peut plus clairs. Voici, dans l'ordre, toutes les banderoles:

«Le FC Sion n'est pas une équipe. Aujourd'hui il n'y a pas de révolte. Rien!»

«Ce qu'on reproche à cette équipe, c'est de baisser les bras!»

«Balotelli est venu à Sion pour faire ce qu'il veut. C'est un cadeau empoisonné»

«A l'époque, on aurait creusé notre tombe pour s'y cacher»

«Bien sûr que j'ai mal quand je vois ce qu'est devenu le FC Sion»

«Arrêtons d'évoquer le caractère valaisan du FC Sion, ça n'existe plus»

«Seul club au monde à avoir le président et son fils sur le banc»

image: watson

«Ce n'est pas le FC Sion qui a besoin de Constantin, c'est Constantin qui a besoin du FC Sion!»

La banderole en image image: watson

«Ces joueurs ont du potentiel, à condition que la tête suive!»

«Que dire de plus...»

«En tant que Valaisans, on a une fierté»

Salutations prudentes

Loin d'être brillants – trop de déchet technique et un fond de jeu faiblard –, les Sédunois ont ensuite eu le mérite d'être plus offensifs et de fournir plus d'efforts dans leurs appels de balle et la récupération de celle-ci.

Et ça a payé: Giovanni Sio – autrement plus dangereux pour la défense luganaise que Balotelli, qu'il a remplacé – a égalisé sur une tête violente consécutive à un coup franc de Reto Ziegler (66e).

Après cette réussite, les fans valaisans ont monté le volume histoire de pousser leur équipe vers une victoire qui lui aurait fait beaucoup de bien.

Christian Constantin a été la cible de sifflets et de banderoles hostiles dimanche contre Lugano. Image: KEYSTONE

Constantin et ses protégés ont donc dû se contenter d'un nul. Il n'y a pas eu de sifflets à la fin du match. Mais un dernier moment malaisant a eu lieu quand les joueurs sont allés saluer le Gradin Nord. Aucun d'entre eux n'a osé s'approcher près des fans, comme s'ils craignaient la confrontation ou le jet d'objets. Au lieu de ça, un petit signe de la main depuis l'extérieur des seize mètres.

C'est vrai, c'est déjà mieux que rien. Mais le FC Sion devra encore faire bien plus que ce dimanche pour assurer son maintien en Super League et se rapprocher, au propre comme au figuré, de ses fans.