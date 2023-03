Vidéo: watson

Vidéo

Trois footballeurs romands font le buzz sur TikTok

Evan, Noé et Sébastien, trois copains et footballeurs amateurs, comptabilisent des millions de vues sur TikTok. La recette du succès? Des buts d'une précision folle et des challenges inédits.

Plus de «Sport»

C'est l'histoire de trois potes qui s'ennuyaient et qui ont eu une idée de génie. Evan, Sébastien et Noé ne pouvaient plus aller à leur entraînement de foot, durant le confinement, et il fallait donc trouver une activité pour passer le temps.

«On a toujours aimé s'entraîner à faire des tirs de précision et on s'est dit que ça pourrait être sympa de les publier sur TikTok» Evan Mettler

Les copains du FC Genolier-Begnins lancent donc, à la fin de l'année 2020, le compte ch_soccer pour diffuser leurs meilleurs challenges. Les premières vidéos comptent des dizaines de milliers de vues, jusqu'au jour où une vidéo tournée dans leur rue (les trois copains sont voisins) explose leur compteur TikTok.

«En une semaine, on a dépassé les 17 millions de vues et les 50 000 abonnés, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé» Evan Mettler

Un succès inattendu qui amènera la marque Puma à collaborer avec les trois amis romands, les faisant participer à des événements de sponsoring, mais aussi visiter le stade Vélodrome de Marseille.

«On n'est pas encore des célébrités, mais on n'aurait jamais pensé arriver jusqu'ici» Evan Mettler