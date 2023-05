Vidéo: twitter

Naples fête son premier titre de champion depuis 33 ans: de la folie!

Les Napolitains attendaient ce moment depuis 1990: leur équipe de football est à nouveau championne d'Italie. Et comme on pouvait le prévoir, la ville entière s'est embrasée.

A Naples, le football est une véritable religion, et le décès de son dieu Diego Maradona en 2020 n'a en rien atténué la dévotion de ses habitants. Ils l'ont prouvé dans la nuit de jeudi à vendredi en fêtant le titre de champion d'Italie de leur équipe, 33 ans après le dernier sacre dont le légendaire argentin avait été le grand artisan.

Les Azzurri sont allés chercher le Graal jeudi soir sur la pelouse de l'Udinese en y faisant match nul 1-1. A cinq journées de la fin, ils ne peuvent plus être rejoints. Et c'est simple: pour célébrer ce troisième titre de l'histoire du Napoli, après ceux de 1987 et 1990 (les deux conquis avec Maradona), la ville s'est embrasée. Au propre comme au figuré. La preuve avec les vidéos ci-dessous (montez le volume!)👇

Toute la ville était en transe jeudi soir 📺 Vidéo: twitter

Les images se passent de commentaires 📺 Vidéo: twitter

C'est aussi la première fois depuis 2001 que le Scudetto échappe aux clubs du Nord de l'Italie. Cette année-là, c'est l'AS Rome qui avait été sacrée. Depuis, tous les titres avaient été remportés par seulement trois équipes, toutes septentrionales donc: la Juventus (11 fois), l'Inter Milan (6) et l'AC Milan (3).

