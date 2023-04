Vidéo: watson

Ce gardien de hockey en NHL arrête un puck... à main nue

Charlie Lindgren, portier des Washington Capitals, s'est montré très courageux face à Boston mercredi. Après sa prouesse, le malheureux, blessé, a dû céder sa place.

C'est ce qui s'appelle le courage. Alors qu'il venait de perdre sa crosse et sa mitaine suite à un contact avec un coéquipier en début de troisième tiers, Charlie Lindgren n'a pas hésité à repousser un tir adverse à main nue!

Heureusement pour lui, le puck n'est pas venu heurter ses doigts mais son son avant bras (lui aussi dépourvu de protection). Malgré tout, le portier américain a dû céder sa place à son remplaçant, Darcy Kuemper.

Cet arrêt aussi insolite que miraculeux est venu couronner une excellente performance de Charlie Lindgren, malgré que son équipe était menée 1-2 à sa sortie. Le gardien de Washington a en effet arrêté 33 des 36 tirs qui lui ont été adressés.

Finalement, les hockeyeurs de la capitale fédérale se sont inclinés 5-2 face à ceux de Boston, qui ont établi le record de victoires en une saison de NHL. Le courage de Charlie Lindgren est d'autant plus remarquable que Washington était d'ores et déjà éliminé de la course aux play-offs.

La prochaine fois que vous crierez à la mort après avoir tapé votre orteil contre le pied de la table, pensez à Charlie Lindgren! (yog)