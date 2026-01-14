Vidéo: twitter

Dans cette course cycliste, l'improbable s'est produit

La course en ligne des Championnats d’Australie 2026 a été marquée par une fin d'épreuve lunaire.

Rien ne pouvait arriver à l'armada Jayco AlUla, dimanche dernier lors des Championnats d'Australie disputés à Perth. La formation semblait avoir course gagnée lorsque, dans les derniers kilomètres, elle s'est présentée en position de force avec plusieurs coureurs. Le problème, c'est qu'il y en avait un autre, ce brave Patrick Eddy, pensionnaire du Team Brennan, une équipe de Continentale (la 2e division du cyclisme).

Deuxième l'an dernier après avoir laissé la victoire à Durbridge, Luke Plapp a décidé cette fois de jouer sa carte personnelle. Il a attaqué en comblant l'écart avec son coéquipier Luke Durbridge puis en le distançant. Son offensive ne lui a toutefois pas permis de lâcher Patrick Eddy et c'est ce dernier qui s'est imposé dans la dernière ligne droite, au terme des 177 kilomètres de course disputés sur un circuit accidenté de 13,6 km.

La victoire est belle pour Eddy, 23 ans, non conservé par Picnic PostNL à la fin de la saison dernière, et qui a signé en Australie la première victoire de sa carrière professionnelle. «Ce succès représente tout pour moi, a-t-il confié après la course, cité par le média spécialisé Cyclingnews. Ces dernières années, je m’étais perdu en tant que coureur. Aujourd’hui, j’ai le sentiment de m’être enfin retrouvé.»

C'est surtout la tactique manquée de la Jayco AlUla qui a alimenté les discussions après la course. Une scène qui rappelle le scénario de la course «A Travers la Flandre» l'an dernier. Seul face à trois coureurs de la Visma Lease a Bike dans le sprint final, Neilson Powless (EF Education EasyPost) avait tout de même trouvé le moyen de s'imposer.

Powless avait piégé ses trois compagnons d'échappée. Image: Velo

La formation néerlandaise avait décidé de jouer la carte Wout Van Aert au sprint. Le problème, pour elle, c'est que le Belge n'avait pas les jambes pour rivaliser avec l’Américain d’EF Education Easy Post, vainqueur à la surprise générale.

