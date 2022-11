Vidéo: twitter

Une demande en mariage en plein match tourne mal

Après avoir marqué, un footballeur biélorusse a voulu demander la main de sa fiancée. Mais un homme s'est vigoureusement opposé à leur union.

C'était un message d'amour et de paix comme de nombreux Biélorusses en ont forcément besoin, mais rien n'est simple en ce moment. A la 85e minute du match entre FK Smarhon et FK Volant Pinsk, Vladislav Shubovich a voulu célébré deux événements en même temps: son but et son union.

Avec la complicité manifeste de ses coéquipiers, il s'est avancé vers la tribune où était installée sa fiancée. Un genou à terre, il a entamé sa demande en mariage et attendu que sa promise le rejoigne. Mais les ordres sont les ordres: un stadier a repoussé brutalement la jeune femme, comme il l'aurait fait avec un hooligan.

Les images semblent indiquer qu'à la fin, le joueur a pu formuler sa demande et obtenir une réponse positive. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Pour de nombreuses personnes, le stadier n'a fait que son devoir:

«Le stadier fait son boulot, d'une façon brutalement inutile certes, mais un match professionnel n'est pas le moment pour faire sa demande en mariage. Vous être au boulot les gars! (si le mot a un sens pour vous)»

D'autres interrogent la méthode: «Mais pourquoi il ne lui parle pas? Juste, il la pousse malproprement.» Ceux qui réfléchissent aux mobiles n'écartent aucune piste: «Le stadier était opposé à cette union, c'est tout.»