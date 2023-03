Vidéo: watson

Lourdement handicapé, il va au bout de lui-même et termine un marathon

Victime d’une paralysie cérébrale contractée durant l’enfance, le coureur espagnol Alex Roca Campillo a terminé le marathon de Barcelone. Une première mondiale dans l'histoire de ce sport.

Il s’appelle Alex Roca Campillo. Agé de 31 ans, ce Barcelonais a terminé le marathon de sa ville dimanche passé en plus de 5 heures. Une sacrée performance pour lui, et pour cause: il est devenu la première personne handicapée à plus de 75% à aller au bout d'un marathon (42,195 km).

L'Espagnol, qui communique par le langage des signes, a été victime à l’âge de 6 mois d’une encéphalite herpétique virale, appelée plus communément «herpès cérébral». Celle-ci a causé une paralysie cérébrale avec un handicap physique de 76 % qui affecte le côté gauche de son corps, réduisant sa mobilité.

«Je crois que personne ne peut vous fixer des limites. C’est vous qui fixez les vôtres. Chacun est maître de son destin et de ses possibilités» Alex Roca Campillo

L'exploit en vidéo 📺

Pour réussir son exploit, il a suivi un programme particulier, aidé par un psychologue et un nutritionniste. Alex Roca Campillo n'en était pas à son coup d'essai à Barcelone: il avait déjà terminé cinq triathlons et quatre semi-marathons. Il partage son quotidien d’athlète sur ses réseaux sociaux et compte plus de 180 000 followers à travers le monde. Un nombre qui devrait augmenter rapidement, la vidéo de son arrivée ayant été vue en quelques heures par près de 7 millions de personnes.

Avant de se lancer dans la course, Alex Roca Campillo a pratiqué d’autres sports: « J’avais l’habitude de jouer au tennis et de faire du ski. Je joue dans une équipe de football, mais aujourd’hui, pour minimiser le risque de blessure, je me concentre davantage sur les triathlons, le paddle, le vélo et la course à pied ».

Une sacrée source d'inspiration pour nous tous. Chapeau!

