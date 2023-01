Un match de hockey junior au Canada vire à la castagne

Bien sûr, tout ça n'a pas été sans conséquences. Au total, neuf joueurs ont dû quitter la patinoire et 257 minutes de pénalité ont été données. L'entraîneur des Nelson Leafs, Adam DiBella, a été suspendu indéfiniment en attendant la fin d'une enquête sur ses actions pendant le match en question. Son équipe a néanmoins réussi à gagner cette rencontre 3-1.

La bagarre a commencé juste après l'engagement du deuxième tiers. Les joueurs des Nelson Leafs ont immédiatement sauté chacun sur un adversaire. Les crosses, casques et gants ont volé dans les airs. Les Beaver Valley Nitehawks adverses n'ont pas attendu longtemps pour défendre leurs partenaires, et ça a viré à la rixe générale. Les arbitres ont eu du mal à séparer les joueurs.

Plus de «Sport»

Un match entre deux équipes juniors canadiennes de hockey sur glace qui a lieu chaque année à Nouvel An a dégénéré en bagarre générale.

La Nati jouera en Serbie et ça fait très peur à Berne

Vous n'avez jamais vu jouer Pelé? Eux oui, et ils vous racontent

Mbappé pète des bulles de champagne à New York: et ton bilan carbone, Kyky?

Saumon et filles en libre service, les leçons du procès Mendy

L'hiver n'est pas près d'arriver en Suisse et voici le responsable

Les plus lus

Ronaldo devait jouer son premier match, mais son club a oublié un détail...

La star portugaise aurait dû faire ses débuts ce jeudi à 16h00 avec sa nouvelle équipe saoudienne d'Al-Nassr. Tous les billets ont été vendus. Mais les dirigeants ont oublié un détail important.

Les 28 000 supporters qui ont acheté un billet pour le match entre Al-Nassr et Al-Tai – 20 000 de plus que la moyenne cette saison – resteront-ils tous au stade? Rien n'est moins sûr: nombre d'entre eux risquent d'être déçus lorsqu'ils seront assis dans les tribunes du Mrsool Park de Riyad et constateront que Cristiano Ronaldo n'est pas sur la pelouse. Ni même sur le banc ou la feuille de match.