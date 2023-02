Jürg Grossen lors de la 49e assemblée des délégués du Parti vert libéral suisse (PVL), le samedi 20 août 2022 à Soleure. Image: KEYSTONE

Les Vert'libéraux ont désigné leur candidat au Conseil des Etats

Les Vert'libéraux bernois ont désigné Jürg Grossen (PVL/BE) comme candidat au Conseil des Etats. Il siège au Conseil national depuis 2011 et est président des Vert'libéraux suisse depuis 2017.

Les Vert'libéraux bernois ont désigné, à l'unanimité, ce jeudi le conseiller national Jürg Grossen comme candidat au Conseil des Etats lors des élections fédérales de l'automne prochain. Celui qui est aussi le président du parti suisse pourrait être élu au deuxième tour, selon le parti.

« Trop peu d'entrepreneurs au Conseil des Etats»

«Nous devons être présents dans les deux chambres», a déclaré la conseillère nationale Kathrin Bertschy devant l'assemblée des délégués. Et d'espérer que le PVL réussisse «un gros coup» dans l'un ou l'autre canton cet automne. Les Vert'libéraux sont souvent élus au second tour, a-t-elle encore estimé.

Planificateur en électricité de profession, Jürg Grossen a estimé qu'il y a trop peu d'entrepreneurs au Conseil des Etats et que lui est «entrepreneur dans l'âme».

«Mon esprit combatif est éveillé. Nous devons maintenant faire le grand saut et réussir à être élus au Conseil des Etats» Jürg Grossen.

Ce père de trois enfants, originaire de la région de Frutigen, dans l'Oberland bernois, siège au Conseil national depuis 2011. Il est président des Vert'libéraux suisse depuis 2017.

Parmi les représentants bernois, Werner Salzmann (UDC) se représente à la Chambre des cantons, contrairement au socialiste Hans Stöckli. Le PS mise sur la conseillère nationale Flavia Wasserfallen et les Vert-e-s sur l'ancien conseiller d'Etat Bernhard Pulver. Le PLR lance dans la course la maire de Nidau et députée Sandra Hess, le Centre le conseiller national Lorenz Hess et le PEV le conseiller national Marc Jost. (ats)