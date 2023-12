Moins de travail, plus de vie: ce que veulent la Gen Z et les Millennials

Les objectifs de vie de chacun varient selon les générations. Et voici ce qu'il se passe en Suisse. Image: unsplash/watson

Moins de boulot, plus de loisirs: ce que veulent la Gen Z et les Millennials

Donner un sens à sa vie, voilà ce qui compte particulièrement pour la génération Z et les millennials. Attitudes, valeurs et préoccupations peuvent changer d'une époque à l'autre. On a comparé les différentes classes d'âge de Suisse et voici le résultat.

«OK Boomer» – à chaque génération, ses spécificités. Les unes sont trop coincées, les autres passent trop de temps sur leur portable. Pourtant, toutes cohabitent et s'enrichissent mutuellement. Car chaque nouvelle génération apporte avec elle un vent de fraîcheur dans la société.

Tour d'horizon des différences et des similitudes entre les classes d'âge, avec un focus sur la génération Z et les millennials.

Les générations

«C'était mieux avant» – chaque génération se plaint de celles à venir et crie haut et fort pourquoi elle était meilleure. Les changements et les autres façons de voir la vie ne sont en effet souvent pas très bien perçus par les personnes plus âgées.

Il n'existe pas de catégorisation officielle et globale des groupes de population. Les lignes de séparation ne relèvent donc pas de la science exacte. Ces classifications doivent néanmoins servir à analyser les changements humains au fil des années. Voici comment on divise généralement les choses:

Image: watson

Préjugés



La question fait l'objet de toute une foule de préjugés. Ainsi, on reproche aux baby-boomers d'être des bourreaux de travail conservateurs, et on dit de la génération X qu'elle est apolitique. Et puis, les millennials seraient des âmes en quête de sens fans de Harry Potter alors que la génération Z ne compte que des «multitaskers» impatients.

Mais «penser différemment» et «être à l'affût» du progrès, ça a aussi du bon. Les employeurs doivent par exemple rester à la page pour continuer d'attirer les jeunes générations.

La génération Z et les millennials représentent en effet aujourd'hui environ la moitié de la main-d'œuvre suisse. En 2022, les millennials (35,8%) ont dépassé de justesse la génération X (35,7%) et en devenant la tranche d'âge la plus représentée parmi la population active.

Étude suisse

La Suisse connaît une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux domaines. Il est donc de plus en plus important pour les entreprises de connaître les codes de la génération Z et des millennials. Mais il existe aussi des différences entre les deux. C'est ce que montre l'étude «Swiss Gen Z and Millennial Survey 2023» menée à travers le pays.

L'étude Deloitte a mené une enquête dans toute la Suisse. 1000 millennials (1983-1994) et 700 personnes de la génération Z (1995-2004) ont été interrogés durant les deux premières semaines de mars 2023.

Selon les résultats, et contrairement à ce que l'on constatait par le passé, les deux générations ne se définissent plus uniquement par leur travail. Les amis et la famille semblent occuper une place prépondérante dans la vie des personnes sondées.

«Près d'une personne sur deux de la génération Z a l'intention de quitter son emploi au cours des deux prochaines années» «Swiss Gen Z and Millennial Survey 2023»

Par rapport aux 27-42 ans, la génération Z semble moins loyale envers son employeur. Près de la moitié des répondants de cette tranche-là ont déclaré vouloir changer de travail au cours des deux prochaines années. Par contre, environ un tiers des millennials souhaitent rester dans la même entreprise plus de cinq ans. Pour les deux catégories, un travail trop peu épanouissant et un salaire insuffisant constituent les deux premiers motifs de démission.

«Le manque de sens au travail conduit souvent à la démission» «Swiss Gen Z and Millennial Survey 2023»

Le changement climatique, le coût de la vie et la santé mentale sont par ailleurs des sujets qui préoccupent particulièrement toutes les personnes interrogées. Parmi la génération Z, 25% se sont déclarés préoccupés par la protection de l'environnement. 29% des millennials s'inquiètent du coût de la vie.

Le home office est particulièrement apprécié des millennials. Environ 40% de ceux qui peuvent travailler à domicile changeraient d'employeur si ce n'était plus possible. Pouvoir choisir librement son lieu de travail est important pour tout le monde. En outre, une personne sur trois apprécie l'idée d'un horaire hebdomadaire réduit.

Les résultats montrent en outre qu'une partie importante de l'échantillon n'a guère la possibilité de s'investir dans l'entreprise avec ses propres idées. C'est justement dans ce domaine que les employeurs peuvent encore grandement progresser.

En Suisse, 14% de la génération Z et 20% des millennials estiment ne pas avoir la possibilité d'influencer positivement leur lieu de travail.

Conclusion

La génération Z et les millennials se ressemblent beaucoup, et à de nombreux égards. Les deux valorisent un «équilibre entre vie professionnelle et vie privée», préfèrent pouvoir travailler à domicile et ont besoin de donner un sens à leur emploi et à leur existence.

Les millennials sont un peu plus préoccupés par leurs conditions financières. Ils ont tendance à rester longtemps chez le même employeur et aiment travailler à domicile. Des horaires flexibles et un temps de travail hebdomadaire réduit sont importants pour beaucoup. En ce qui concerne la génération Z, elle paraît un peu plus volatile. Si un employeur ne répond pas à ses besoins, elle en change tout aussi rapidement. Les 13-26 ans sont par ailleurs particulièrement préoccupés par la protection de l'environnement et le changement climatique. Ils souhaitent que les entreprises s'engagent davantage dans ce domaine.

Critiques de la théorie des générations Malgré tous les stéréotypes qui en résultent, il faut aussi souligner l'existence de nombreuses critiques à l'encontre de ces catégories construites. C'est pourquoi on parle parfois du «mythe des générations». Selon lui, les événements ne marquent pas seulement certaines classes d'âge, mais bien tous les êtres humains. Les préjugés stéréotypés par générations ne deviendraient tout à coup que peu ou pas fondés.

Un professeur de psychologie du travail, Hannes Zacher, justifie cela ainsi: d'une part, les générations ne sont pas clairement délimitées, même dans la science. D'autre part, il n'est pas possible de distinguer si les différences sont dues «à l'âge, à l'année de naissance ou au contexte dans lequel l'étude a eu lieu». A ses yeux, il n'y a donc aucune preuve scientifique que les gens peuvent être divisés en générations ayant des valeurs, des attitudes et des comportements différents.



