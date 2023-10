Forte augmentation des cas d'alcool au volant en 2022

Le nombre de condamnations pour conduite en état d'incapacité dû à l'alcool, aux médicaments ou drogues a nettement augmenté (+18%) en 2022 par rapport à l'année précédente. Parmi ces infractions, l'alcool au volant a le plus progressé, de 25%.

