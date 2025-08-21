Just Eat va tester la livraison par robot

Voici les robots hybrides à roues et à pattes équipés d'IA imaginés par l'EPZ, conçu pour des livraisons «fluides et efficaces».image: just eat
L'entreprise de livraison de repas teste l'acheminement de plats et de denrées alimentaires avec des robots de sol autonomes conçus par la société Rivr, issue de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ).
21.08.2025, 11:1621.08.2025, 11:16
Cette expérience menée avec des appareils dotés de roues, de jambes et d'une intelligence artificielle serait une première en Europe, a annoncé l'entreprise jeudi dans un communiqué.
Durant la phase de test de deux moins menée à Zurich-Oerlikon, les robots achemineront les commandes du restaurant Zekis World aux clients de Just Eat. Pendant les 30 premiers jours, un expert en sécurité de chez Rivr accompagnera les engins pendant les livraisons, avant que l'ensemble du processus ne soit chapeauté à distance depuis un centre de contrôle.
Les robots de Rivr se déplacent à une vitesse de 15 km/h, combinant l'usage des roues et celui des jambes pour franchir les escaliers et les bordures de trottoirs. Des lumières et un drapeau assurent leur visibilité.
Déjà disponible ailleurs
D'autres livraisons par robot seront introduites dans diverses villes européennes cette année. De tels services existent déjà dans des villes américaines, dont Los Angeles et Miami, ainsi qu'en Chine.
Un exemple de robot-livreur, croisé à Miami.watson
Ces petits engins sillonnent la ville pour apporter aux clients leur pitance, sous le regard amusé des touristes.
(mbr/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
Qui est Luidji, le rappeur aux questions existentielles?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Le constructeur automobile américain cherche à se diversifier. Il a déposé une demande pour pouvoir distribuer de l'électricité aux foyers britanniques.
Tesla, l'entreprise d'Elon Musk spécialisée les voitures électriques et l'énergie, a déposé une demande auprès du régulateur britannique de l'énergie (Ofgem) pour distribuer de l'électricité aux foyers britanniques. Le document formalisant cette demande, initialement révélée par le Sunday Telegraph, est daté du 18 juillet et signé par Andrew Payne, directeur de l'énergie pour l'Europe chez Tesla.