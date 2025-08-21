Just Eat va tester la livraison par robot

Voici les robots hybrides à roues et à pattes équipés d'IA imaginés par l'EPZ, conçu pour des livraisons «fluides et efficaces». image: just eat

L'entreprise de livraison de repas teste l'acheminement de plats et de denrées alimentaires avec des robots de sol autonomes conçus par la société Rivr, issue de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ).

Plus de «Suisse»

Cette expérience menée avec des appareils dotés de roues, de jambes et d'une intelligence artificielle serait une première en Europe, a annoncé l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Durant la phase de test de deux moins menée à Zurich-Oerlikon, les robots achemineront les commandes du restaurant Zekis World aux clients de Just Eat. Pendant les 30 premiers jours, un expert en sécurité de chez Rivr accompagnera les engins pendant les livraisons, avant que l'ensemble du processus ne soit chapeauté à distance depuis un centre de contrôle.

Les robots de Rivr se déplacent à une vitesse de 15 km/h, combinant l'usage des roues et celui des jambes pour franchir les escaliers et les bordures de trottoirs. Des lumières et un drapeau assurent leur visibilité.

Déjà disponible ailleurs

D'autres livraisons par robot seront introduites dans diverses villes européennes cette année. De tels services existent déjà dans des villes américaines, dont Los Angeles et Miami, ainsi qu'en Chine.

Un exemple de robot-livreur, croisé à Miami. watson

Ces petits engins sillonnent la ville pour apporter aux clients leur pitance, sous le regard amusé des touristes.

(mbr/ats)