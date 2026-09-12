L'autocar néerlandais circulait jeudi de Zernez en direction de Susch lorsqu'il a quitté la route près du village de Less et s'est renversé sur le flanc. Keystone

Des blessés de l’accident de car en Engadine sont soignés en Autriche

Plusieurs des 40 personnes blessées dans l’accident qui a fait cinq morts jeudi soir en Engadine ont été transférées dans des hôpitaux autrichiens. D’autres victimes sont prises en charge dans plusieurs cantons suisses.

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Certains des blessés dans le grave accident de car survenu jeudi soir en Engadine sont soignés en Autriche. L'accident a fait cinq morts et de nombreux blessés.

Outre l'Autriche, des blessés ont également été répartis dans des hôpitaux d'autres cantons, a indiqué samedi la police grisonne à Keystone-ATS. Pour des raisons de protection des données, aucune autre information concernant les hôpitaux concernés ou l'état de santé des personnes touchées n'est communiquée pour l'instant.

L'autocar néerlandais circulait jeudi de Zernez en direction de Susch lorsqu'il a quitté la route près du village de Less et s'est renversé sur le flanc. Quarante-cinq adultes se trouvaient à bord. Cinq d’entre ont été tués et 40 autres ont été blessés, certains légèrement, d’autres gravement. Le chauffeur a survécu.

L'accident a nécessité une importante intervention de secours. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame. (tib/ats)