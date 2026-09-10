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Des morts dans un accident d'autocar aux Grisons

Un autocar et un v�hicule militaire sont entr�s en collision sur l&#039;autoroute A1 pr�s de Kirchberg (BE). (photo pr�texte)
Certaines personnes sont prises en charge et soignées sur place, d'autres à l'hôpital.Keystone

Des morts dans un accident d'autocar aux Grisons

Plusieurs équipes de secours sont mobilisées jeudi en fin de journée après un accident d'autocar de tourisme survenu entre Zernez et Susch, dans le canton des Grisons.
10.09.2026, 20:2710.09.2026, 20:27

Plusieurs équipes de secours sont mobilisées jeudi en fin de journée après un accident d'autocar de tourisme survenu entre Zernez et Susch, dans le canton des Grisons. La police cantonale des Grisons a annoncé peu avant 20h10 que plusieurs personnes avaient perdu la vie dans l'accident et que plusieurs autres avaient été blessées. Elle ne donne pas d'autre précision sur les circonstances de l'accident ni d'éventuelles victimes pour l'heure.

La police cantonale ne précise pas si seul l'autocar est impliqué dans l'accident.
Selon le site de 20 minutes, le car accidenté appartiendrait à la compagnie néerlandaise «Oad». Certaines personnes sont prises en charge et soignées sur place, d'autres à l'hôpital.

La police grisonne confirme que l'accident est survenu en Engadine. Zernez est notamment la porte d'entrée au parc national suisse.

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A la suite de suite de cet accident, la route entre Zernez et Susch a été fermée, a déclaré un porte-parole de la police. L'axe col du Julier-col de l'Ofen-Val Müstair en direction du Sud-Tyrol n'est pas perturbé. (fnt/ats)

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Ces chiffres sur la sexualité des Suissesses remettent en cause un mythe
Et si l’épanouissement sexuel féminin ne se jouait pas à 25 ou 30 ans, mais bien plus tard? De nouvelles données suisses suggèrent qu’avec l’âge, certaines femmes ne désirent pas forcément davantage, mais qu’elles savent mieux ce qu’elles veulent, et surtout, qu’elles osent davantage le dire.
Il y a une vieille idée qui colle à la peau de la sexualité féminine, qui laisse entendre que plus on est jeune, plus on serait au sommet de sa vie sexuelle. Comme si le désir avait une sorte de courbe de péremption, avec un pic quelque part entre 20 et 30 ans, puis une lente descente vers davantage de chaussettes de contention, moins de plaisir sexuel.
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