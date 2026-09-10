Certaines personnes sont prises en charge et soignées sur place, d'autres à l'hôpital. Keystone

Des morts dans un accident d'autocar aux Grisons

Plusieurs équipes de secours sont mobilisées jeudi en fin de journée après un accident d'autocar de tourisme survenu entre Zernez et Susch, dans le canton des Grisons.

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Plusieurs équipes de secours sont mobilisées jeudi en fin de journée après un accident d'autocar de tourisme survenu entre Zernez et Susch, dans le canton des Grisons. La police cantonale des Grisons a annoncé peu avant 20h10 que plusieurs personnes avaient perdu la vie dans l'accident et que plusieurs autres avaient été blessées. Elle ne donne pas d'autre précision sur les circonstances de l'accident ni d'éventuelles victimes pour l'heure.

La police cantonale ne précise pas si seul l'autocar est impliqué dans l'accident.

Selon le site de 20 minutes, le car accidenté appartiendrait à la compagnie néerlandaise «Oad». Certaines personnes sont prises en charge et soignées sur place, d'autres à l'hôpital.



La police grisonne confirme que l'accident est survenu en Engadine. Zernez est notamment la porte d'entrée au parc national suisse.

A la suite de suite de cet accident, la route entre Zernez et Susch a été fermée, a déclaré un porte-parole de la police. L'axe col du Julier-col de l'Ofen-Val Müstair en direction du Sud-Tyrol n'est pas perturbé. (fnt/ats)