Il existe de grandes différences selon les villes en Suisse. Image: Shutterstock

Voici les villes suisses où l'on paye le plus pour son assurance auto

En matière d'assurance automobile, il existe de grandes différences selon les villes, parfois même au sein de différents quartiers.

Vous possédez une voiture, cet article est pour vous! Si vous souscrivez une assurance casco complète pour votre véhicule, ça vaut la peine de comparer les offres des différentes assurances.

C'est du moins ce que suggèrent les chiffres publiés, mardi, par le comparateur en ligne Comparis. Il en ressort que les propriétaires de véhicules à Lugano doivent payer une majoration annuelle allant jusqu'à 24%, soit 189 francs. Et ce pour la même assurance casco complète que les conducteurs bernois. C'est la capitale qui s'en sort le mieux d'après le comparatif.

Différences selon la nationalité

Dans ses tests précédents, Comparis avait déjà souligné les différences parfois importantes entre les assurances automobile. Ainsi, dans les plus grandes villes, l'écart entre les primes proposées par les différents assureurs pouvait atteindre 80%.

La nationalité des conducteurs peut également jouer un rôle déterminant dans l'offre d'assurance. Si des personnes qui n'ont pas la nationalité suisse veulent, par exemple, souscrire à une assurance casco complète, elles doivent payer des primes jusqu'à deux fois plus élevées que les Suisses.

Selon Comparis, les assureurs calculent leurs primes en fonction de la probabilité de survenance des sinistres.

«La population de Lugano devrait causer davantage de sinistres assurés que les Bernois, et ces derniers devraient coûter plus cher» Andrea Auer, experte en mobilité chez Comparis, par le biais d'un communiqué

Plus le marché est petit, plus il est cher

Mais Comparis attribue aussi les différences de primes dans le comparatif actuel au fait que les coûts de distribution plus élevés pour les assureurs renchérissent souvent les primes. «Là où la clientèle est facile à trouver, les primes sont plus basses», précise Andrea Auer. Et le Tessin, pour reprendre l'exemple de Lugano, est une région relativement petite.

Pour son comparatif des primes, Comparis a évalué les assurances casco complète en fonction des limites communales ou du code postal. Selon les indications du service de comparaison, il s'agit de primes moyennes pour tous les modèles de véhicules (voitures neuves), les profils des conducteurs (nationalité suisse, homme/femme, âge) et les offres de primes (pas de leasing, utilisation privée, franchise de 1000 francs). (sat)