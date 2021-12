Grâce aux chiffres de Pornhub, on a décrypté les fantasmes des Suisses

Image: Shutterstock

On a décrypté les 5 catégories porno qui font fantasmer les Suisses

Cette semaine, le site pour adulte Pornhub a dévoilé ses fameuses statistiques de l'année. L'occasion de découvrir les préférences des Suisses et de les analyser avec deux sexologues.

Les vidéos qui plaisent aux femmes sont très populaires

Le terme le plus recherché en Suisse? Popular with women (populaire chez les femmes). «C'est une certitude que les hommes sont intéressés à savoir ce qui plait aux femmes», confirme Laurence Dispaux. Mais la sexologue voit une autre explication:

«L'autre élément, c'est que beaucoup d'hommes veulent partager la pornographie avec leur compagne» Laurence Dispaux, sexologue

Elle poursuit: «un certain nombre de couples aujourd’hui souhaitent explorer, être créatifs, enrichir leur érotisme. Le partage de fantasmes par le biais des films est une piste pour eux.»

Une tendance qui aurait pris de l'ampleur avec la pandémie, selon différentes études expliquant que les couples ont profité du Covid pour explorer de nouvelles pratiques. «Pour que les deux partenaires d'un couple hétéro trouvent leur compte dans une vidéo, il faut que ce soit quelque chose qui soit acceptable pour les femmes.»

«Pas mal de mes patientes souhaitent s'y intéresser mais craignent d’être dégoûtées par le porno mainstream» Laurence Dispaux, sexologue

Les Suisses sont les rois de la réalité virtuelle

La catégorie «réalité virtuelle» a été plus recherchée en Suisse que dans n'importe quel autre pays. Pour la sexologue Romy Siegrist, cet attrait montre que les gens recherchent un contact ou du moins une présence «physique».

«Les gens ont envie de sensations, de se sentir connecté affectivement avec l'autre, et pas que virtuellement» Romy Siegrist, sexologue

Pour Laurence Dispaux, le côté technique et fun de la réalité virtuelle peut également attirer par sa nouveauté.

Le Hentai a la cote, mais qu'est-ce que c'est?

Hentai est le terme le plus recherché dans le monde, selon Pornhub. En Suisse, la catégorie a aussi la cote. «C'est du dessin animé lié aux mangas et au graphisme japonais. Souvent, c'est assez violent», explique la sexologue et psychologue Laurence Dispaux.

Selon ce qu'elle observe dans son cabinet, c'est souvent une population jeune, qui a été exposé à ce type de contenu à l'adolescence, qui apprécie le Hentai.

«Ce sont surtout des femmes qui m'en parlent, peut-être parce que c'est connoté moins négativement que le porno» Laurence Dispaux, sexologue

Le romantisme est de retour chez nous

Selon Romy Siegrist, les nouvelles relations de couple ont été moins évidentes à construire cette année à cause de la pandémie. De manière générale, il a été particulièrement difficile de rencontrer quelqu’un.

«Le Covid a mis en valeur des besoins liés aux relations comme le besoin de se projeter et de faire des projets communs» Romy Siegrist, sexologue

Pour elle, le fait que le sexe romantique soit de plus en plus recherché sur Pornhub s’explique peut-être par le besoin de vouloir savoir à quoi ressemble le sexe dans la «vraie vie», quand un couple est amoureux. Avec l'envie de s’identifier et de s’inspirer de ces pratiques.

Mais alors le sexe est-il de meilleure qualité, quand il est romantique? Romy n’est pas du genre à hiérarchiser les sexualités: il n’y pas mieux ou moins bien dans le sexe, mais plutôt différent.

«Il y a certaines personnes pour qui le sexe romantique est meilleur parce qu’elles ont un besoin de se sentir connecté avec l’autre» Romy Siegrist, sexologue

Pourquoi les Suisses s'intéressent autant à leurs voisins?

Les Suisses seraient-ils un peu voyeur? En tout cas, ils semblent très intéressés par la sexualité de leurs voisins. German, Deutsch, Française et French font partie des termes les plus recherchés chez nous. «Ce n'est pas très exotique!», sourit Laurence Dispaux.

La sexologue n'a pourtant pas d'explications à nous fournir sur le sujet. «Ce n'est pas quelque chose que j'observe chez mes patients. Mais je vais y réfléchir.» Affaire à suvire donc.