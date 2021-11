Le logo de la Confédération utilisé sans autorisation par les anti-loi Covid

Le flyer pour la campagne du non à la loi Covid reprend sans autorisation le logo de la Confédération, a confirmé la Chancellerie fédérale.

Vous avez sûrement dû le recevoir dans votre boîte aux lettres: ce flyer pour la campagne du non à la loi Covid👇

Eh bien, sachez que le logo de la Confédération a été utilisé sans autorisation et que la Chancellerie fédérale condamne cette utilisation: «La Chancellerie fédérale a pris connaissance de cette image et de sa conception graphique, qui reprend sans autorisation les armoiries officielles.» Ajoutant:

«Nous trouvons inacceptable que l’on se base, durant la campagne de votation, sur des éléments visuels trompeurs pour le public» Claude Gerbex, préposé à l’information pour les affaires du Conseil fédéral

Sur Twitter, le socialiste vaudois Roger Nordmann dénonce lui aussi cette utilisation:

Contacté par nos soins, le conseiller national développe:

«Cela montre le degré élevé de malhonnêteté et de désespoir des opposants à la loi Covid: ils sont obligés d’avoir recours à de faux documents officiels pour diffuser leur point de vue et créer la confusion» Roger Nordmann

D'après lui, c'est bien la vaccination qui nous libère et non l'inverse: «Dire que le certificat est discriminatoire, c'est hallucinant: c’est la maladie qui nous discrimine. Et le certificat qui redonne de la liberté avant même la fin de l’épidémie. Il ne faut pas marcher sur la tête». Il appelle également à la prudence: «Nous ne sommes pas encore au bout de cette pandémie.»

De leur côté, les Amis de la Constitution, qui sont partie prenante de la campagne du non à la loi Covid, nous ont assuré ne pas avoir été à l'origine de ce flyer. Selon eux, ils n'étaient pas au courant de cette affaire avant notre coup de fil. Ils s'abtiennent de tout commentaire sur le fond.