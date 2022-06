Des révélations explosives sur l'ex-chef de presse d'Alain Berset

L'affaire Crypto AG en bref:

Le 13 mai 1952, le Suédois Boris Hagelin a fondé la société Crypto AG à Zoug. Hagelin avait développé une machine de chiffrement avant la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Suisse, il produisait désormais des machines avec de bons algorithmes cryptographiques pour la Suisse, la Suède et les pays de l'OTAN. Et des algorithmes pour tous les autres pays, qui étaient très faciles à déchiffrer.

Pour les services secrets américains, il était facile d'analyser les messages radio cryptés. En 1970, le fondateur de l'entreprise Hagelin s'est retiré et la CIA a racheté l'entreprise avec le service fédéral de renseignement allemand (BND) par le biais d'intermédiaires, pour 8,5 millions de dollars. Les agents des deux pays ont ainsi pu lire les messages les plus secrets de plus de 100 pays. Cela a été découvert en février 2020. Début novembre, la Délégation de gestion du Parlement a présenté son rapport. Elle a critiqué le service de renseignement pour ne pas avoir mis le Conseil fédéral au courant. (att)