COP28: «C'est le dernier moment pour agir», selon Berset

Le conseiller fédéral Albert Rösti est aussi attendu à Dubaï ultérieurement. Le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) prendra part aux négociations ministérielles et signera des accords bilatéraux avec plusieurs pays partenaires en vue de projets de réduction des émissions. (ats/jch)

La veille, la COP28 a donné le coup d'envoi à Dubaï avec la concrétisation historique d'un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables. Il est à souhaiter que tous les pays à fortes émissions et qui en ont les moyens financiers soient invités à y contribuer, selon le Fribourgeois.

Si le monde se réchauffe d’un degré, la Suisse, du fait de sa situation géographique, se réchauffe de deux degrés, a évoqué le président de la confédération. Et d'alerter sur la fonte accélérée de la cryosphère et des glaciers:

A Dubai, Alain Berset a estimé que la COP28 est le dernier moment pour agir et atteindre l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. La Suisse promet quelque 170 millions de francs en faveur des pays les plus touchés par le changement climatique.

Voici combien les Suisses ont dépensé lors du Black Friday

Un nouvel appareil photo, une nouvelle console de jeu ou déjà les premiers cadeaux de Noël: cette année, le Black Friday a été l'occasion de faire de bonnes affaires. La situation économique avec la hausse des prix est également visible dans les chiffres de vente du Black Friday.

Actions, rabais, réductions — vendredi dernier, c'était le Black Friday, le plus grand événement de shopping de Suisse, et les achats ont été nombreux. Des milliers de consommateurs sont partis à la chasse aux bonnes affaires. Selon blackfridaydeals.ch, le commerce de détail non alimentaire suisse a réalisé un chiffre d'affaires de 490 millions de francs en 24 heures. Cela représente dix millions de francs de plus que l'année précédente.