watson s'est baladé dans les rues de la capitale vaudoise et vous a demandé votre avis. Que signifie la fin du QR code pour vous? Est-ce une bonne nouvelle ou va-t-il un peu vous manquer? Réponse dans ce micro-trottoir.

«Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer , la sérénité d’accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux.» La phrase attribuée à l'empereur Marc-Aurèle est peut-être dans les réflexions du Conseil fédéral aujourd'hui. En tout cas, de grands changements, il y en aura et ils seront annoncés ce mercredi avec probablement à la clef, la fin du certificat Covid.

La Confédération devrait annoncer mercredi la levée de la majorité des mesures Covid. Les heures de notre certificat sont donc désormais comptées. On vous a demandé votre avis.

Berset veut mettre fin à la situation particulière, mais pas dès demain

Mercredi, le Conseil fédéral mettra fin à la plupart des mesures de lutte contre le Covid. Le ministre de la Santé propose, en outre, de lever la situation particulière à la fin du mois de mars.

Le nombre de nouvelles infections est en baisse, la situation dans les hôpitaux s'est détendue, une majorité des cantons s'est prononcée lors de la consultation pour la levée immédiate de pratiquement toutes les mesures.



Bref, de très nombreux éléments laissent penser que le Conseil fédéral proclamera, ce mercredi 16 février, un retour à la normale dans une large mesure. Cela signifie que l'obligation de certificat Covid pour les restaurants, les musées, les centres de fitness, etc. tombera et que les personnes non vaccinées pourront à nouveau participer à la vie sociale.