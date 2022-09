Hausses des primes: la presse dénonce l'impuissance des politiques

«Jusqu'à quand?»: la presse amère sur la hausse des primes

Mercredi, les médias romands tentent de trouver les responsables de cette montée en flèche, pointant un système défaillant et une faillite politique.

«Une autre claque», «coup d'assommoir», «douche froide», la presse était amère au lendemain de l'annonce de la hausse des primes en 2023.

«Jusqu'où va-t-on accepter de laisser pourrir les fruits de la santé publique? Certes, le Covid est passé par là, commente le quotidien neuchâtelois. Mais le noeud du problème réside ailleurs, car c'est tout le système qui est grippé.» Arcinfo

L'organisation opaque et mystérieuse des caisses et le poids de l'industrie pharmaceutique, qui profite du niveau de vie helvétique pour gonfler «honteusement» ses marges ou encore la concurrence en sont des symptômes. Et le monde politique semble «impuissant» face à ce phénomène.

«La population commence à perdre patience» Arcinfo

Limiter la hausse

«Il est tentant de vouloir jeter des anathèmes sur les divers acteurs du système, analyse de son côté Le Temps. Or la réalité du terrain est plus complexe».

«Les dépenses continueront d'augmenter: les progrès technologiques de la médecine, auxquels toutes et tous veulent avoir accès, et le vieillissement de la population y contribueront toujours. Mais il est possible de limiter la hausse ces prochaines années.» Le Temps

Pour cela, «le Parlement devrait avoir le courage de défendre les patients plutôt que les intérêts de certains acteurs de la santé». Les assurances faîtières des caisses Santésuisse et Curafutura devraient quant à elles mettre un terme à leur «puérile rivalité» afin d'entériner un nouveau tarif de prestations, «tant l'actuel Tarmed est dépassé».

Droit de regard des assurés

La Tribune de Genève pointe elle une «faillite politique générale» sur ce poste budgétaire qui pèse «lourdement» dans les ménages.

«Les raisons de la hausse sont connues depuis des années, mais personne n'a pu inverser la tendance, forçant nombre de personnes à renoncer à des soins. Une réalité jugée indigne d'une région «prospère comme la nôtre.» La Tribune de Genève

Dans le Jura, on se demande s'il est normal que l'assurance obligatoire des soins soit gérée par des privés sans droit de regard des assurés.

«Ne devrait-on pas trouver une solution qui permette aux payeurs de primes de donner leur avis? Les usagers seraient ainsi responsabilisés afin de rendre le système plus efficient et plus transparent». Le Quotidien Jurassien

