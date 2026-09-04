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Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse

MIM-104 Patriot - American surface-to-air missile system developed by Raytheon to protect strategic targets
La livraison des systèmes Patriot suisses prend du retard (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse

Les négociations sur la livraison des systèmes de défense américains via l'Allemagne ont capoté. Conséquence: du retard et une augmentation des coûts de 1,7 à 4,3 milliards de francs.
04.09.2026, 07:1904.09.2026, 07:19

La livraison de systèmes de défense antiaérienne Patriot à la Suisse prend encore du retard. «Les options envisagées avec l'Allemagne ont échoué et ne peuvent donc pas être mises en œuvre», a déclaré vendredi à la SRF Urs Loher, responsable de l'armement.

Loher avait indiqué en juin à la NZZ am Sonntag que les États-Unis veulent livrer à l'Allemagne des systèmes Patriot destinés à la Suisse. Comme ils ne correspondent pas à la configuration souhaitée par la Bundeswehr, l'armée allemande, la Suisse espérait pouvoir obtenir certains composants.

«Nous sommes insuffisamment protégés»
«Nous sommes insuffisamment protégés»

Mais cela ne se fera finalement pas, car l'Allemagne a opté pour une livraison aussi rapide que possible, ajoute le responsable d'armasuisse, l'Office fédéral de l'armement. Les Allemands «veulent reconstituer au plus vite les stocks des systèmes qu'ils ont fournis à l'Ukraine, afin d'assurer la protection de l'Allemagne».

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Ce retard entraîne une augmentation des coûts. «Nous parlons d'une fourchette comprise entre 1,7 et 4,3 milliards de francs», a fait savoir Loher. (jzs/ats)

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