La livraison des systèmes Patriot suisses prend du retard (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse

Les négociations sur la livraison des systèmes de défense américains via l'Allemagne ont capoté. Conséquence: du retard et une augmentation des coûts de 1,7 à 4,3 milliards de francs.

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La livraison de systèmes de défense antiaérienne Patriot à la Suisse prend encore du retard. «Les options envisagées avec l'Allemagne ont échoué et ne peuvent donc pas être mises en œuvre», a déclaré vendredi à la SRF Urs Loher, responsable de l'armement.

Loher avait indiqué en juin à la NZZ am Sonntag que les États-Unis veulent livrer à l'Allemagne des systèmes Patriot destinés à la Suisse. Comme ils ne correspondent pas à la configuration souhaitée par la Bundeswehr, l'armée allemande, la Suisse espérait pouvoir obtenir certains composants.

Mais cela ne se fera finalement pas, car l'Allemagne a opté pour une livraison aussi rapide que possible, ajoute le responsable d'armasuisse, l'Office fédéral de l'armement. Les Allemands «veulent reconstituer au plus vite les stocks des systèmes qu'ils ont fournis à l'Ukraine, afin d'assurer la protection de l'Allemagne».

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Ce retard entraîne une augmentation des coûts. «Nous parlons d'une fourchette comprise entre 1,7 et 4,3 milliards de francs», a fait savoir Loher. (jzs/ats)