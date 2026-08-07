++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

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Incendie dans un centre logistique de Wildberries en Russie

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde.
07.08.2026, 08:2907.08.2026, 08:29
Team watson
Team watson
  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche sa guerre contre l'Ukraine. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien.
  • Les villes ukrainiennes subissent de nombreuses frappes et Kiev riposte en frappant les installations pétrolières.
  • La ligne de front bouge peu, mais les combats restent très durs avec de lourdes pertes de chaque côté.
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8:25
Incendie dans un centre logistique de Wildberries en Russie
Un incendie s'est déclaré vendredi dans un centre logistique du géant russe de l'e-commerce Wildberries à Ekaterinbourg, dans l'Oural, après une nouvelle attaque contre des entrepôts de cette compagnie, dans le viseur des drones ukrainiens depuis mi-juillet.

«Des pompiers sont déployés dans le centre logistique de la compagnie à Ekaterinbourg, dans la région de Sberdlovsk, où un incendie s'est déclaré à cause d'une attaque», a annoncé Wildberries dans un communiqué. Le groupe assure que tout le personnel a été évacué à l'avance.

Selon le gouverneur régional, Denis Passler, trois drones ont chuté vendredi matin sur le toit de ce centre logistique, sans faire de victime.



Depuis mi-juillet, l'Ukraine a frappé une vingtaine de sites appartenant à Wildberries - plateforme de commerce en ligne très populaire, souvent qualifiée d«'Amazon russe» - presque aux quatre coins de la Russie et en Crimée annexée.

Les premières attaques dans la nuit de 17 au 18 juillet avaient fait huit morts et près de 90 blessés dans des sites de la région de Moscou et dans celle de Tambov (centre-ouest). Depuis, les frappes de drones ukrainiens ont ciblé des sites proches de Saint-Pétersbourg (nord-ouest), à Simferopol en Crimée, à Krasnodar et Volgograd (sud) ou encore à Samara (Volga).

Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée, faisant un nombre croissant de victimes civiles.
8:24
L'ex-ambassadrice d'Ukraine aux Etats-Unis soupçonnée de corruption
L'ex-ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis, Olga Stefanichyna, a été mise en examen pour corruption dans son pays, ont annoncé jeudi les autorités. Elle avait été limogée lundi par le président Volodymyr Zelensky.

Stefanichyna, 40 ans, ancienne vice-première ministre et ex-ministre de la Justice, est soupçonnée d'«enrichissement illicite» à hauteur de 13,9 millions de hryvnias (près de 250 000 francs), a indiqué l'agence anticorruption ukrainienne NABU sur Telegram. L'accusation concerne des biens immobiliers de luxe non déclarés, dont la possession est incompatible avec les revenus officiellement déclarés par l'ancienne diplomate, selon le NABU.



Olga Stefanichyna, entendue par le tribunal spécialisé dans l'anticorruption mercredi, a écrit sur Facebook qu'elle abordait «ces événements avec calme et sans émotion inutile». Elle a assuré que «cette affaire ressemble davantage à une tempête dans un verre d'eau».
8:23
La Russie dit avoir abattu dans la nuit 605 drones ukrainiens
La Russie a annoncé jeudi avoir abattu dans la nuit 605 drones ukrainiens au-dessus d'une vingtaine de ses régions et de la péninsule de Crimée annexée.

«Au cours de la nuit écoulée (...), les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 605 drones aériens ukrainiens», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il a précisé que les attaques ont notamment visé la région de Tver où un centre logistique de Wildberries, géant de l'e-commerce russe, a été «légèrement endommagé» selon les autorités locales.
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«L'alliance des salauds» se renforce
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