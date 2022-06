Credit Suisse au cœur d'un mystère mêlant trésors et nazis

La banque suisse aurait-elle aidé le parti nazi à dissimuler de l'argent? Ce mystère, pour l'instant non résolu, s'appuie sur des preuves trouvées par un homme, Pedro Filipuzzi, en 1984.

Une bonne partie de l'argent aurait fini dans un compte secret au Credit Suisse. Image: sda

Selon une information révélée par le Bild lundi, un trésor nazi pourrait avoir été dissimulé sur un compte secret de la banque Credit Suisse. Descendants de nazis et avocats internationaux de premier plan ont tous tenté de retrouver le pactole national-socialiste disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans succès.

Tout commence en 1984

Un homme, Pedro Filipuzzi, alors âgé de 20 ans, retrouve une pile de 500 pages jaunies lors de travaux de nettoyage dans un entrepôt de la banque Banca national de Desarollo. Nous sommes en 1984, à Buenos Aires, en Argentine. Inscrit sur ces documents, on peut lire une liste de 12 000 noms allemands, classés par ordre alphabétique, des dates de naissance et des chiffres, explique le Bild. En plus de ces inscriptions y figurent de grandes entreprises allemandes, actives en Argentine entre 1930 et 1940, dont les noms de Rheinmetall, Leipziger Messeamt et Thyssen. A côté de ces noms sont inscrites des notes indiquant le montant des versements d'argent.

Selon le média allemand, les partisans d’Hitler ont longtemps soutenu le parti nazi depuis l’Argentine. Des sommes d'argent étaient versées par les fidèles sur un compte du Banco alemán transatlántico, une filiale de la Deutsche Bank.

De l'argent «volé aux victimes du nazisme»

Officiellement, ces versements servaient à soutenir le «Winterhilfswerk», un programme national allemand créé pour aider les plus démunis pendant l'hiver. Seulement voilà, une bonne partie de cet argent aurait fini dans un compte secret au Credit Suisse.

Ce n'est qu'après des années que Pedro Filipuzzi s'est rendu compte de l'importance de sa trouvaille. Après avoir enquêté et cherché à contacter les descendants du patron de la banque ainsi que Credit Suisse – en vain – Filipuzzi a finalement remis les documents au Centre Simon-Wiesenthal, fin 2019.

Qu'est-ce que le Centre Simon-Wiesenthal? Il s'agit d'une ONG créée en 1977 et reconnue par les Nations unies et l'Unesco. Elle tire son nom de Simon Wiesenthal, un Autrichien qui a perdu de nombreux membres de sa famille dans la Shoah, et qui a ensuite mené un combat pour traquer les nazis qui s'étaient enfuis au moment de la chute du troisième Reich pour les amener devant la justice. Le centre Simon-Wiesenthal se concentre, aujourd'hui, dans des activités de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la prévention de la haine. source: wikipedia

«Nous pensons que ce compte contient de l'argent qui a été volé aux victimes du nazisme», a déclaré un porte-parole de l'ONG. Pour obtenir les renseignements souhaités, la banque leur a fait savoir qu’il fallait «s’adresser aux tribunaux internationaux».

Par ailleurs, Credit Suisse mène dorénavant une enquête à l'interne, rapporte le Bild. Jusqu'à 40 employés incluant historiens, avocats, et experts financiers doivent rechercher un compte secret éventuellement camouflé dans leur entreprise. Mais «pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de compte», a déclaré un porte-parole du Credit Suisse. (sia)