Glacier 3000: une dameuse bascule dans la pente sur une centaine de mètres

Ce lundi 22 avril 2024, vers 8h35 aux Diablerets, un conducteur de dameuse rentrait sa machine dans le garage de la station supérieure lorsqu'elle a basculé dans la pente adjacente au bâtiment pour une raison indéterminée. La machine s'est immobilisée 400 mètres plus bas, très endommagée.

Plus de «Suisse»

Le PS et l'UDC ont un bel avenir en commun

La Confédération peut économiser des milliards et ne le fait pas

Quel est le supermarché le plus cher de Suisse? Le résultat est inattendu

L'enfant la plus détestée d'Amérique fête ses 18 ans

Les plus lus

Netflix augmente ses prix en Suisse: voici de combien

Netflix fête ses 10 ans en Suisse. Et pour célébrer son succès, le géant du streaming a décidé de relever massivement ses tarifs pour ses trois abonnements: jusqu'à 12%, 8% pour le moins cher.

L'abonnement Netflix le plus cher n'est pas assez cher: le leader du marché et déjà le fournisseur de streaming le plus onéreux de Suisse augmentent à nouveau ses tarifs. Jusqu'à 12%, comme l'a rapporté mercredi le service de comparaison en ligne Moneyland.ch.