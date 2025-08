Le feu dans un centre de compostage à Sion n'est pas encore éteint

Les agriculteurs suisses ont une bonne raison d'être heureux cet été

Avec le temps qu’il fait actuellement, on pourrait se demander si les récoltes ne sont pas en train de pourrir dans les champs. «Si les agriculteurs pouvaient choisir entre le temps sec du début de l’été ou la pluie actuelle, tous choisiraient la pluie», affirme la porte-parole de l’Union suisse des paysans.

Il pleut, encore et encore, et franchement, on commence à en avoir marre. Les limaces envahissent les jardins, les balades se font en bottes... Et du côté de l’agriculture , ce temps devient-il aussi un fardeau? Sandra Helfenstein, porte-parole de l’Union suisse des paysans, répond sans ambages: