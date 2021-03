Le salon est devenu le centre de nos vies (et il n'était pas prêt)

Après avoir joué le rôle de bureau, de salle de sport et d'école, voilà que nos salons vont se transformer en piste de danse. Ce samedi, les clubs vaudois organisent une Silent Party virtuelle. Cette multifonctionnalité forcée va impacter notre rapport au logement.

Depuis un an, notre salon est devenu une pièce à tout faire. Travailler, transpirer, étudier, manger, se détendre ou encore enseigner, on y a tout fait. Ou presque. Ce samedi soir, vous aurez l'occasion d'y danser grâce à la Silent Party virtuelle organisée par le collectif des clubs vaudois La Belle Nuit.

«Avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui passent leurs journées dans leurs salons. Surtout si vous avez un petit appartement et que vous télétravaillez, vous êtes sur votre canapé de 8h du matin jusqu'au soir», confirme Miguel Soares, fondateur d'Imos Immobilier.

Conséquence de ces nouvelles habitudes liées au Covid, le spécialiste observe que ses clients recherchent désormais massivement des logements avec une pièce supplémentaire, afin de pouvoir fuir l'omniprésent salon. Notamment pour y travailler au calme pour ceux qui ont des enfants. «Par le passé, le bureau était un plus, aujourd'hui c'est devenu un impératif», pointe Miguel Soares.