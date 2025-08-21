ciel couvert17°
DE | FR
burger
Suisse
Climat

Une initiative pour «protéger durablement le lac de la Gruyère»

Sentier du lac de la Gruyère
Le Lac de la Gruyère sublime le paysage fribourgeois.Image: Marc-André Marmillod

Une initiative pour «protéger durablement le lac de la Gruyère»

Le comité a dit vouloir «bannir l'artificialisation du lac et préserver le patrimoine cantonal». Le Conseil d'Etat appelle à rejeter l'initiative, jugée «trop restrictive».
21.08.2025, 15:2021.08.2025, 15:20
Plus de «Suisse»

Le comité d’initiative «Sauvez les Laviaux» lance sa campagne en faveur du texte visant à protéger durablement le lac de la Gruyère (FR) et ses rives. A son tour, il a exposé ses arguments et appelé à un débat «digne et respectueux» d'ici à la votation du 28 septembre.

«Notre lac, notre Constitution, notre avenir»: la Constitution est l’outil légitime pour «consacrer ce choix», a indiqué jeudi à Fribourg le comité d'initiative, qui comprend entre autres le député PVL Daniel Savary. Selon ses membres, «Lavaux, dans le canton de Vaud, en est l’exemple: protégé depuis 1973 sans chaos juridique».

A leurs yeux, une inscription constitutionnelle «ne fige pas tout, mais elle donne un cap». Le communiqué des initiants constate:

«L’inaction politique a mené à des conflits locaux et des projets incohérents»

L’initiative apporte en conséquence «une vision d’ensemble, claire et fédératrice».

Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude

Un bien commun

Le comité a dit encore vouloir «bannir l'artificialisation du lac et préserver le patrimoine cantonal». «Les Fribourgeoises et Fribourgeois doivent pouvoir fixer ce cap dans la Constitution». Plus loin, les initiants ont évoqué un aspect qui fait débat, comment allier développement touristique et économique durable.

Ils estiment:

«Le lac de la Gruyère est un atout économique majeur»

«Sa beauté naturelle attire visiteurs et familles chaque année. Préserver ses rives, c’est garantir un tourisme doux et durable. A leur avis, «les activités locales, comme la pêche, le sport et la marche, créent de la valeur».

Voici comment aider les animaux pendant la canicule

Le comité a mentionné encore le lac de la Gruyère comme «bien commun». Le site «n’appartient pas à une commune, à un groupe ou à une génération: il appartient à toutes et tous. Enfin, il a rappelé que le lac figurait comme un «symbole du canton de Fribourg», comptant parmi ses paysages les plus emblématiques.

Contre l'indignité

La Constitution est le lieu pour affirmer cette valeur commune, ont insisté les initiants.

Ils résument avec ces mots:

«Dire oui, c’est affirmer la fierté fribourgeoise de protéger son lac. Dire oui, c’est transmettre intact ce symbole aux générations futures»

Ces derniers ont encore appelé à un «débat digne».

Le comité a déploré ainsi «les méthodes de campagne de certains opposants, qui ont placardé des bâches noires avec la mention "Fermeture du sentier – Conséquence probable de l’initiative"». Il s’agit d’une «désinformation parfaitement inacceptable et indigne, un épouvantail juridique», a-t-il regretté.

«Ces pratiques portent atteinte à l’image de la région et ne servent pas le débat démocratique», a déclaré Leonardo Gomez Mariaca, membre du comité d’initiative. «Nous invitons les opposants à retirer ces bâches ridicules et à présenter leur vision de l’avenir du lac de la Gruyère», a-t-il précisé.

Trop restrictif

Mercredi, le Conseil d'Etat a exposé, devant la presse lui aussi, ses arguments pour appeler les Fribourgeois à rejeter l'initiative «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives». L'exécutif juge le texte «trop restrictif», à l'instar de la majorité du Grand Conseil et de toutes les communes riveraines.

Le 10 octobre, les députés avaient rejeté l'initiative, sans lui opposer de contre-projet. Le vote du décret marquant le rejet était tombé par 79 voix contre 4 et 14 abstentions. Les députés ont suivi la position exprimée par le Conseil d’Etat, pour qui «il n’y a pas besoin de légiférer davantage pour protéger le lac de la Gruyère».

Pour mémoire, l'initiative constitutionnelle entièrement rédigée a été validée en novembre 2023 par le Grand Conseil, à l'unanimité des 82 voix exprimées. Elle avait été déposée antérieurement à la Chancellerie d'Etat munie de 9378 signatures, dont 9249 valables, alors que 6000 étaient requises. (ats/svp)

Plus d'articles sur la nature

Un photographe explique comment capturer les aurores boréales
de Alberto Silini
Le sol du potager de la Suisse «se dissout littéralement dans l'air»
de Maja Briner
Une des plus grandes colonies de bouquetins des Alpes vit ici
de Heinz Staffelbach
Ces volcans peuvent entrer en éruption à tout moment
de Philipp Reich, Helen Kleinschmidt
Thèmes
Grève pour le climat à Berne, en images
1 / 9
Grève pour le climat à Berne, en images
Plusieurs dizaines d'activistes du climat ont observé un sit-in vendredi au centre de Berne à l'occasion de la grève internationale du climat.
source: sda / anthony anex
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
Féminicide, homicide, infanticide? Dire les bons mots
A l'occasion du terrible drame de Corcelles, on a parfois cru bon de distinguer le féminicide de l'homicide dans la même phrase. Or le premier terme est une catégorie du second. Le mot de féminicide n'en a pas moins toute sa place. Mais employons-le dans des formulations idoines.
Une mère et ses deux filles âgées de 10 ans et 3 ans et demi ont été tuées à l’arme blanche, mardi, à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. Le suspect est l’ex-mari et père des deux enfants. Le but de ce billet n’est pas de polémiquer, mais plutôt de nous interroger sur le sens des mots et leur usage politique.
L’article