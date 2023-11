La conseillère aux Etats non-réélue Lisa Mazzone et son compagnon, le journaliste Christoph Lenz, dimanche 12 novembre. En médaillon: le politologue Nenad Stojanović. keystone

Analyse

«L'échec de Lisa Mazzone est le véritable visage de la défaite des Verts»

Le deuxième tour de l'élection au Conseil des Etats aura vu la Verte genevoise Lisa Mazzone être évincée au profit du MCG. Pour Nenad Stojanović, politologue, il s'agit là du signe le plus important du recul de la formation écologiste lors de ces élections fédérales.

Plus de «Suisse»

Le deuxième tour des élections au Conseil des Etats en Suisse romande n'aura pas apporté d'énormes surprises, mais quelques remous sont tout de même à signaler. Parmi eux, l'échec de la sortante genevoise de la Chambre haute, Lisa Mazzone. La Verte a échoué face à Mauro Poggia (MCG) et Carlo Sommaruga (PS).

Nenad Stojanović, politologue et professeur en sciences politiques à l'Université de Genève, nous avait offert ses lumières avant la journée de votations.

Il revient avec nous sur les résultats de ce deuxième tour. Premier point d'importante pour le spécialiste: le recul des Verts au Conseil des Etats.

Nenad Stojanović. Keystone

Il tient à relativiser d'entrée la perte de sièges au National: «Le 22 octobre dernier, les Verts ont perdu des pourcentages et des sièges et au Conseil national, mais il faut se souvenir qu'il s'agissait du deuxième meilleur score de l'histoire», rappelle-t-il.

«Pour le Conseil des Etats, c'est un vrai coup dur: ils ont déjà perdu leur siège vaudois car la sortante, Adèle Thorens-Goumaz, ne s'est pas représentée, et maintenant c'est une perte de plus à Genève» Nenad Stojanović, politologue

Le couperet tombe sur les écologistes

L'expert estime que c'est bien ce dimanche 12 novembre que le couperet tombe réellement pour le parti écologiste:

«Pour les Verts, la non-élection de Lisa Mazzone est le véritable visage de la défaite» Nenad Stojanović, politologue

«Il s'agissait d'une personnalité du parti les plus en vue en Suisse romande et elle était connue outre-Sarine, estime-t-il. Sa défaite est grave, il s'agit d'un coup dur pratique — mais aussi symbolique». Et de préciser: «En 2019, de nombreuses femmes avaient été élues. Là, nous avons une jeune femme bien ancrée politiquement qui est écartée».

«Symboliquement, cela montre aussi le visage du Parlement pour cette législature: à nouveau plus masculin et plus âgé» Nenad Stojanović, politologue

Et le professeur genevois de noter que Lisa Mazzone l'a elle-même fait remarquer lors de son discours, évoquant que le Conseil des Etats genevois serait dirigé par deux hommes de 64 ans. Il commente:

«Ce n'est pas très généreux de sa part, sachant qu'elle et Carlo Sommaruga affichaient une belle unité durant la campagne» Nenad Stojanović, politologue

Quant au bon score de Céline Amaudruz, l'expert estime qu'il montre que la droite s'est bien mobilisée durant ce deuxième tour.

Mauvais choix à Fribourg

Dans les autres cantons, le suspense aura été moindre. En Valais, Philippe Nantermod a été distancé sans peine par le duo centriste Marianne Maret-Beat Rieder. Et dans le canton de Vaud, «les chances de Mahaim étaient minces, mais pas inexistantes. La surprise n'a pas eu lieu. Il a toutefois fait un score solide, mais pas assez pour le mettre le candidat du PLR en danger, comme à Fribourg», estime Nenad Stojanović.

Fribourg, parlons-en, justement. Les deux sortantes Isabelle Chassot (Centre) et Johanna Gapany (PLR) ont été réélues. Mais cela s'est joué de peu: la libérale-radicale a fait moins de mille voix de différence avec la socialiste Alizée Rey. Le politologue est dubitatif: «Je pense que la coalition de gauche doit se poser des questions: fallait-il tenter de lancer le conseiller national vert Gerhard Andrey, d'ailleurs choisi par les Verts dans la course au Conseil fédéral, en décembre?».

«En tant qu'alémanique du canton, Gerhard Andrey aurait pu puiser dans ce réservoir à voix et mobiliser davantage» Nenad Stojanović

Le Vert s'était, en effet, retiré de la course après le premier tour, mais pas sans regrets. «Lui-même a déclaré dans les médias de son canton qu'il aurait bien tenté le deuxième tour; les résultats d'aujourd'hui lui donnent possiblement raison», estime Nenad Stojanović.