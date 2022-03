Animaux volés et maltraités: un homme devant la justice à Nyon

Un Vaudois jugé pour avoir laissé mourir de faim et de soif des animaux

Un homme est accusé d'avoir enlevé, séquestré et maltraité des tortues, des moutons ou encore des chèvres avant de les revendre ou de les abandonner. Mais ce n'est pas tout.

Le prévenu sera jugé mardi lors d'une audience au Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon. Image: sda

Un Vaudois de 24 ans est jugé, mardi, au Tribunal d'arrondissement de Nyon pour s'en être pris à plusieurs animaux. Selon l'accusation, ses actes ont commencé en 2017.

Le jeune homme a premièrement jeté son dévolu sur plusieurs espèces de tortues. Il a ensuite continué en volant un grand nombre de moutons à travers le canton de Vaud, le tout en ayant importé et exporté des reptiles en toute illégalité. Le prévenu aurait également transporté les bêtes dans des conditions qui peuvent s'apparenter à de la maltraitance animale.

Dans l'incapacité d'assurer la détention correcte des animaux, le vaudois les a laissé mourir de faim, de soif ou d'abandon mais aurait également vendu une parties des bêtes volées pour en tirer des bénéfices, poursuit le Ministère public dans son acte d'accusation.

Un tortionnaire drogué

Si le vol et la maltraitance animale représentent treize des infractions retenues par le Ministère public, la liste est encore longue.

En plus de la maltraitance animale, l'homme est également accusé de contraventions et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a cultivé, consommé et vendu du cannabis et de la marijuana, entre 2018 et 2019. Et pour finir en beauté, ce Vaudois de 24 ans a aussi été épinglé pour des dommages à la propriété, conduite d'un véhicule sans autorisation ou encore soustraction d'énergie. (ats/sia)