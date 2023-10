Tout savoir sur l'araignée Nosferatu installée en Suisse et venimeuse

L'araignée Nosferatu injecte du venin lorsqu'elle pique. Cela peut-il s'avérer fatal pour nos fidèles compagnons à quatre pattes? Et pour nous? On vous explique tout.

Plus de «Suisse»

Depuis quelque temps, l'araignée Nosferatu gagne du terrain en Suisse. La plupart du temps, elle se cache sous des écorces, des pierres ou dans des tas de bois. Mais cet arachnide aime aussi trouver refuge dans les caves, les greniers et autres endroits chauds de la maison. En particulier quand les températures se rafraîchissent, comme à l'automne.

Où trouver l'araignée Nosferatu en Suisse?

Des observations de l'animal ont été faites dans toute la Suisse, mais plutôt en région de plaine. Elle n'aime pas trop les fraîches températures de la montagne.



Voyez plutôt 👇

Les points rouges indiquent les zones où l’araignée Nosferatu a été signalée depuis sa première apparition au Tessin en 1998. Ces informations ont été mises à jour en 2022 Image: Centre suisse de cartographie de la Faune

En revanche, que ce soit à la maison ou en balade, il est tout à fait possible que votre chien ou votre chat se retrouve un jour nez-à-nez avec l'araignée Nosferatu.

Comment la reconnaître?

La Zoropse à pattes épineuses (Zoropsis spinimana) – c'est le nom scientifique de l'araignée Nosferatu – mesure près de 2 cm de long pour les femelles (sans les pattes) et est originaire des régions au climat doux, méditerranéen. En raison du changement climatique et de la mobilité humaine, cette araignée gagne du terrain et se trouve désormais bien plus au nord, comme en Suisse.

Elle a une préférence pour les endroits chauds à l'intérieur des maisons, mais on peut aussi la trouver dans les jardins. Elles sont facilement reconnaissables en raison de leur grande taille, d'une bande noire sur leur dos, et surtout d'un motif ressemblant au «masque de Nosferatu» sur leur tête.

Image: dr

A noter que Nosferatu est une fée du logis: elle mange tous les insectes qui y trainent, ne tisse pas de toile (pratique pour le ménage) et sait se faire très discrète.

Est-elle dangereuse pour les humains?

Contrairement à ce que dit son nom, elle ne suce pas le sang et elle n'attaque que lorsqu'elle se sent menacée. L'effet sur les adultes est similaire à celui d'une piqûre de guêpe. Il faut alors refroidir la zone et surveiller que cela ne s'infecte pas. Donc, non, elle n'est pas dangereuse

Une morsure est-elle dangereuse pour le chat ou le chien?

Il est préférable de tenir votre chat ou votre chien à l'écart de cette araignée, comme avec une guêpe. En règle générale, l'araignée s'enfuira devant eux. Si elle ne trouve pas d'issue de secours, il est en revanche tout à fait possible qu'elle morde un animal qu'elle trouve trop menaçant.

Le venin que l'araignée peut sécréter est principalement dangereux pour les insectes et les autres araignées, explique l'ONG Naturschutzbund Deutschland (NABU), dédiée à la préservation de l'environnement, en Allemagne et à l'étranger. Cependant, la morsure de l'araignée Nosferatu peut être très douloureuse pour les chats et les chiens, comme pour les humains.

La piqûre de l'araignée Nosferatu est donc sans danger pour votre chat ou votre chien. La plupart du temps, il n'y a rien à faire, à part refroidir la zone et de calmer l'animal. Si la piqûre s'aggrave ou si votre animal ne se calme pas, demandez conseil à un vétérinaire. (jah/t-online)