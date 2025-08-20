en partie ensoleillé22°
De sévères critiques sur le comportement du ministre Martial Courtet

Le ministre jurassien Martial Courtet a un style de management autoritaire et a instauré un climat de peur dans son département, mais il n'a rien commis sur le terrain juridique. Ce constat figure dans un audit accablant présenté mercredi.
20.08.2025, 15:5620.08.2025, 15:56
«L'audit exige une prise de conscience de ma part», a souligné le ministre jurassien Martial Courtet après la présentation d'un rapport accablant sur la gestion de son département. Il a annoncé qu'il maintenait sa candidature aux élections du 19 octobre.

Martial Courtet promet un changement de posture pour motiver ses collaborateurs et admet un manque de confiance en lui.

Le ministre a rappelé qu'il avait personnellement demandé qu'un audit soit mené sur le fonctionnement de son Département de la formation, de la culture et des sports.

«Je suis prêt à mener un travail de transformation»

Le ministre du Centre accepte de se former en matière de management et de se retenir de toute velléité de représailles.

«Ce rapport d'audit est finalement un cadeau pour mes dix ans de gouvernement», a estimé le ministre ajoutant que dans toute difficulté il y a des opportunités. Martial Courtet a aussi relevé que ce rapport ne mentionnait aucun fait illégal. (sda/ats)

