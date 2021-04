Suisse

Animaux

Le poulet que vous consommez a-t-il eu une vie heureuse?



Le poulet que vous consommez a-t-il eu une vie heureuse?

La Protection suisse des animaux (PSA) a développé un classement du bien-être animal pour les produits à base de viande fraîche.

La notation du bien-être animal se base sur les critères de la plateforme d’évaluation «Manger avec du cœur» de la PSA, souligne l'association mercredi dans un communiqué. Au total, plus de 70 critères sont évalués, pondérés et résumés en une évaluation globale. Les notes qui vont de A à D présentent une «évaluation uniforme et compréhensible de la protection animale».

Lidl est le premier détaillant à appliquer sur ses produits à base de viande cette signalétique d’évaluation précise. Cependant, Migros l'a fait aussi, avec un autre système, comme nous vous l'annoncions en mars:

Le bien-être de l'animal influencera-t-il vos achats? Oui, j'y ferai attention Non, l'important c'est le goût!

(ats)