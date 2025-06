Plusieurs villages valaisans isolés après un violent orage

En Haut-Valais, les brusques précipitations de lundi soir ont causé des dégâts. Plusieurs glissements de terrain ont provoqué la fermeture de lignes de chemin de fer et routières, notamment celle menant à Zermatt.

Un violent orage dans le Mattertal a provoqué un glissement de terrain sur la ligne de chemin de fer Mattherhorn-Gotthard-Bahn à la hauteur de St. Niklaus (VS). Les pompiers ont également dû intervenir dans plusieurs autres communes du Haut-Valais.

La ligne ferroviaire a été interrompue entre Kalpetran et Täsch, soit la ligne menant à Zermatt, a indiqué la compagnie sur la plateforme X. Un transport de remplacement a été mis en place entre Täsch (VS) et Randa (VS). Actuellement, il n'y a pas de possibilité de transport vers Zermatt, selon l'entreprise.

La coulée de boue a aussi touché la route. Selon le portail d'informations du Walliser Bote, plusieurs laves torrentielles se sont produites à St. Niklaus. La rivière de Blattbach est sortie de son lit et un pont permettant de traverser ce cours d'eau a été emporté.

La vallée de Saas également coupée

Dans la vallée parallèle du Saastal, une autre coulée de boue a débordé sur la route cantonale à Eisten. La vallée est ainsi coupée à partir de Stalden.

Les pompiers ont aussi été mobilisés à Naters, Rarogne et St. Niklaus en raison de dégâts. Jusqu'à présent, la police valaisanne ne disposait en début de soirée d'aucune information sur d'éventuels blessés.

Trois débuts d'incendie

Air Zermatt a aussi reçu trois alarmes pour trois débuts d'incendie quasiment simultanément à St. Niklaus, Blatten bei Naters et Oberems. Les feux ont pu être rapidement maîtrisés, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

(ats/acu)