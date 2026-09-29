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Une désalpe d'Alpagas a eu lieu dans l'Oberland bernois

Vidéo: watson

La Suisse a vécu une désalpagas

Une descente d'alpage surprenante s’est déroulée la semaine passée dans l'Oberland bernois. Ce ne sont pas des vaches, mais un troupeau d’alpagas et de lamas qui est redescendu dans la vallée.
29.09.2026, 11:4029.09.2026, 11:40

Dans la vallée alpine du Kiental, dans l'Oberland bernois, c'est une désalpe un peu particulière qui se tenu le 22 septembre dernier: en lieu et place des traditionnelles vaches suisses, ce sont quelque 70 alpagas qui ont entamé leur descente dans la vallée, sous le regard amusé des touristes, après un été dans les pâturages des Alpes bernoises.

La famille Luginbühl a commencé à élever des lamas et des alpagas il y a 30 ans. «Tous ces animaux sont nés en Suisse, ils se sont bien adaptés à la montagne. En fait, ici, les conditions sont assez similaires à celles de l'Amérique du Sud».

sbo avec l'AFP

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