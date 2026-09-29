«Ma vie est en danger»: un meurtre mafieux rebondit en Suisse

L’affaire de la disparition de l’entrepreneur italien Lamberti est désormais considérée comme un meurtre. Et les ramifications dans les milieux mafieux suisses ne se limitent pas aux traces laissées par l’argent.

Henry Habegger Suivez-moi

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Le 3 juillet 2021, l’entrepreneur Pasquale Lamberti, alors âgé de 68 ans, disparaît sans laisser de traces. Avant de partir en pleine nuit pour un mystérieux rendez-vous, il laisse un mot dans son appartement du nord de l’Italie. On peut y lire:

«Ma vie est en danger»

Sur son téléphone, il laisse également une note dans laquelle il désigne cinq personnes qui pourraient être responsables de son éventuelle disparition.

L'entrepreneur Pasquale Lamberti, originaire de Monza, a disparu le 3 juillet 2021, vraisemblablement victime de la 'Ndrangheta. Capture d'écran Le Iene

Depuis juillet 2026, la justice italienne enquête officiellement sur des soupçons de meurtre. Le corps n’a certes jamais été retrouvé, mais les procureurs pensent pouvoir démontrer, grâce aux données téléphoniques et de géolocalisation par antennes-relais, que Lamberti a été attiré dans un piège et tué par Renato M. (59 ans) et son épouse Emanuela C. (61 ans). M. serait le tueur et C. sa complice. Le couple vit près de Milan.

Lamberti liquidé sur ordre d’un clan mafieux

Les noms des deux suspects ne figuraient pas sur la note laissée par Lamberti. Mais, comme les cinq autres personnes mentionnées, ils auraient agi pour le compte du clan Bruzzaniti, originaire de Calabre. Celui-ci avait auparavant escroqué l’entrepreneur de plusieurs millions d’euros avant de finir par le dépouiller de ses entreprises.

Le gang avait dissimulé en Suisse les millions extorqués à Lamberti avec l’aide de fiduciaires et d’avocats établis dans le pays. Ces derniers avaient procuré aux malfaiteurs des sociétés boîtes aux lettres, des comptes bancaires, des permis de séjour, des téléphones portables et des voitures de luxe.

Des liens entre mafieux «suisses»

Le profil de Renato M., le tueur présumé, met désormais en lumière d’autres liens et ramifications entre des mafieux actifs en Suisse. Le suspect est originaire de Calabre, où il séjournait régulièrement avec son épouse. Selon les enquêteurs et les médias italiens, il entretient des liens étroits avec des figures de premier plan du «locale» de la ’Ndrangheta de Giffone, en Calabre. Nos recherches le confirment. Par «Giffone», il faut comprendre le clan Larosa, dirigé par Giuseppe Larosa, alias Beppe la Mucca (réd. Beppe la Vache). La bande Larosa est extrêmement active en Suisse depuis des décennies, notamment dans le trafic de cocaïne.

Le meurtrier présumé de Lamberti porte – ce qui peut certes être une coïncidence – le même nom de famille que le gendre du chef «Beppe la Mucca». Ce dernier exploitait plusieurs restaurants dans les régions de Soleure et d’Argovie. Le mari de l’une des filles du chef mafieux a joué un rôle moteur dans le trafic de cocaïne en Suisse.

C’est notamment par l’intermédiaire de ce gendre que le clan Larosa était également lié, selon le Ministère public de la Confédération, à l’entrepreneur argovien à la tête d’une entreprise de travaux à la pelle mécanique qui doit actuellement répondre devant le Tribunal pénal fédéral, entre autres, d’accusations d’appartenance à la mafia ainsi que de trafic d’armes et de stupéfiants.



Cet entrepreneur aurait été pendant vingt ans le représentant en Suisse d’un autre clan calabrais, celui du chef mafieux Rocco Anello. Le Ministère public de la Confédération requiert six ans et trois mois de prison. Le jugement sera rendu en novembre. La sœur de Rocco Anello comparaîtra elle aussi prochainement devant la justice à Bellinzone, pour blanchiment d’argent.

Selon notre enquête, il existe également des liens personnels entre l’entrepreneur argovien présumé proche de la mafia – et donc le clan Anello – et des protagonistes de l’affaire Lamberti: certains fiduciaires établis en Suisse apparaissent aussi bien dans l’affaire Lamberti que dans celle concernant le représentant suisse du clan Anello.

Un constat s’impose: dans ces procédures liées à la mafia, les mêmes cercles se recoupent régulièrement et des liens personnels ou structurels apparaissent. Tout indique l’existence de réseaux profondément enracinés, dont certains sont manifestement actifs depuis des décennies et coopèrent régulièrement. La présomption d’innocence s’applique. (trad. hun)