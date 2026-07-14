Drame au zoo de Bâle: Mobali meurt après avoir été mordu aux testicules

Durant sa vie au zoo de B稷e, Faddama a mis au monde quatre petits dont un en 2015 (photo d'archives). Keystone

Le zoo de Bâle a dû euthanasier l’un de ses jeunes gorilles après une violente altercation avec le mâle dominant du groupe. Cette annonce intervient quelques jours seulement après la naissance d’un bébé gorille, une heureuse nouvelle qui contraste avec ce décès.

Plus de «Suisse»

Le zoo de Bâle a euthanasié Mobali, gorille mâle de 11 ans, suite à de graves blessures qui l'empêchaient d'uriner. Le mâle dominant Yeba, âgé de 14 ans, l'avait mordu dans les parties génitales.

Ces derniers mois, les disputes se sont succédé entre Yeba, arrivé l'an dernier au zoo de Bâle, et Mobali, un mâle castré. Les expériences vécues dans d'autres parcs zoologiques ne laissaient pas augurer de tels conflits. Les mesures mises en place pour permettre à Mobali de se mettre en retrait n'ont pas suffi, écrit le parc bâlois mardi sur Instagram.

«Malgré un suivi intensif et diverses mesures, telles que la mise à disposition d’espaces de retraite pour Mobali, des conflits ont éclaté à plusieurs reprises entre les deux animaux» Le zoo de Bâle, sur Instagram

«Comme dans tous les groupes sociaux d’animaux, des dynamiques peuvent se développer qu’il n’est pas possible d’empêcher totalement, malgré une observation attentive et une gestion adaptée», regrette encore le zoo dans le long message.

La triste nouvelle en a suivi une heureuse: un bébé gorille est né samedi dernier. Il s'agit de la cinquième naissance pour la mère Joas, âgée de 37 ans. Le sexe du nouveau-né n'a pas encore pu être établi. (mbr/ats)