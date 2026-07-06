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Par ici pour vous amuser avec des animaux mignons!

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Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
06.07.2026, 05:3706.07.2026, 05:37
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Nouvelle semaine, nouvelle canicule. Heureusement, ces boules de poils ultra-craquantes sont là pour vous faire oublier l'épreuve du thermomètre.

LeggooooOOOoooo!!!

Cuten Morgen!

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Il avait 150 scorpions venimeux dans ses bagages

Bien dormi?

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1uj3nl8/grey_heron/
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Direction l'eau fraîche!

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Qui d'autre a vu la pleine lune?

cute news tier robbe https://www.reddit.com/r/RoundAnimals/comments/1ugu68o/i_guess_thats_a_perfect_orb/
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Bien mieux que la Coupe du monde...

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Voilà comment le travail devient amusant!

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On sait qui s'est mal comporté.

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Wow.

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La langue de la semaine:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/322570392076209588/
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Un chat restera toujours un chat…

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😘

cute news tier llama https://ch.pinterest.com/pin/1121888957176525854/
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Voilà des animaux craquants pour fêter l'été

Une petite pause fraîcheur:

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Le derrière d'un bourdon pour (encore plus) de bonne humeur!

cute news tier hummel https://www.reddit.com/r/beebutts/comments/1uhxaeu/fully_loaded_beebutt/
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Ils sont trop mignons, ces canetons que j'ai vus dans la rivière Limmat à l'heure du déjeuner! 😻

enten
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Si petit, et pourtant tant de choses à dire.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1uj01pn/always_yellin/
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Ah, les dauphins…

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Fun Fact: la gestation chez les ânesses dure entre 11 et 14 mois.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1ui3j53/baby_donkey_surprise/
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Canicule en Suisse: voici comment aider vos animaux de compagnie

Comme une ombre:

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La seule façon correcte de promener son hot-dog.

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/72057662783527813/
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Pour apprendre quelque chose aujourd'hui: voici un renard pygmée de Cozumel. Des chercheurs ont récemment réussi à photographier un spécimen vivant pour la première fois.

Cozumel Zwergfuchs
Image: Rafael Chacón

Ce renard vit exclusivement sur l'île de Cozumel, au Mexique. Pendant longtemps, son existence même n'a pu être prouvée. Il s'agit de la première observation depuis 2001.

Cozumel-Zwergfuchs
Image: Rafael Chacón

L'étude des restes découverts sur des sites mayas suggère que ces animaux sont nettement plus petits que leurs congénères continentaux. Les chercheurs supposent que cette population vit isolée sur l'île depuis des millénaires. Reste à déterminer s'il s'agit d'une espèce distincte ou d'une sous-espèce.

Le renard nain de Cozumel est l'un des renards les plus rares au monde.

Cozumel Zwergfuchs
Image: Rafael Chacón

Combien de petits comptez-vous?

cute news tier strauss https://ch.pinterest.com/pin/1121888957184066331/
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Voilà une famille plus réduite...

cute news tier wildschwein https://www.instagram.com/p/DYhao77jOR_/?img_index=4
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Je sais qu'il fait chaud, mais n'oubliez pas de manger.

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Vivmement la douche glacée de ce soir!!

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source: sda / michel euler
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