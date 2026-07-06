Par ici pour vous amuser avec des animaux mignons!

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Nouvelle semaine, nouvelle canicule. Heureusement, ces boules de poils ultra-craquantes sont là pour vous faire oublier l'épreuve du thermomètre.

LeggooooOOOoooo!!!

Cuten Morgen!

Bien dormi?

Direction l'eau fraîche!

Qui d'autre a vu la pleine lune?

Bien mieux que la Coupe du monde...

Voilà comment le travail devient amusant!

On sait qui s'est mal comporté.

Wow.

La langue de la semaine:

Un chat restera toujours un chat…

😘

Une petite pause fraîcheur:

Le derrière d'un bourdon pour (encore plus) de bonne humeur!

Ils sont trop mignons, ces canetons que j'ai vus dans la rivière Limmat à l'heure du déjeuner! 😻

Image: cmu

Si petit, et pourtant tant de choses à dire.

Ah, les dauphins…

Fun Fact: la gestation chez les ânesses dure entre 11 et 14 mois.

Comme une ombre:

La seule façon correcte de promener son hot-dog.

Pour apprendre quelque chose aujourd'hui: voici un renard pygmée de Cozumel. Des chercheurs ont récemment réussi à photographier un spécimen vivant pour la première fois.

Image: Rafael Chacón

Ce renard vit exclusivement sur l'île de Cozumel, au Mexique. Pendant longtemps, son existence même n'a pu être prouvée. Il s'agit de la première observation depuis 2001.

Image: Rafael Chacón

L'étude des restes découverts sur des sites mayas suggère que ces animaux sont nettement plus petits que leurs congénères continentaux. Les chercheurs supposent que cette population vit isolée sur l'île depuis des millénaires. Reste à déterminer s'il s'agit d'une espèce distincte ou d'une sous-espèce.

Le renard nain de Cozumel est l'un des renards les plus rares au monde.

Image: Rafael Chacón

Combien de petits comptez-vous?

Voilà une famille plus réduite...

Je sais qu'il fait chaud, mais n'oubliez pas de manger.

Vivmement la douche glacée de ce soir!!