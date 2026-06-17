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Les bébés spermophiles ont débarqué

Les premiers spermophiles nés au Zoo de Zurich ont quitté leur terrier. Une naissance porteuse d'espoir pour cette espèce de rongeur fortement menacée.

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Les petits du souslik européen (ou spermophile d'Europe) ont, ces derniers jours, quitté leur terrier pour la première fois. Il s'agit de la première portée de spermophiles née au Zoo de Zurich, qui souhaite participer à un projet de réintroduction de cet animal fortement menacé.

Les petits, nés fin avril, ont récemment osé sortir pour la première fois à la lumière du jour depuis leur système de terriers souterrains, a indiqué le zoo mercredi dans un communiqué de presse.

Cependant, ceux qui souhaitent observer l'agitation et le quotidien des spermophiles doivent se dépêcher, car ces animaux diurnes et pleins de vivacité ne sont actifs que quelques mois par année. Durant cette période, ils ont fort à faire: au sortir de l'hibernation, les mâles délimitent leur territoire et reconstituent leurs réserves d'énergie. Puis vient déjà la période d'accouplement.

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Autonomes après seulement trois semaines

Ce sont les femelles qui se chargent d'élever les petits. Après une gestation de 28 jours au maximum, elles donnent naissance à cinq à neuf petits. Ceux-ci passent les premières semaines dans le terrier. Après environ un mois, ils quittent la cavité et sont déjà autonomes trois semaines plus tard.

A la fin de l'été commencent les préparatifs pour l'hiver. Les animaux se constituent des réserves de graisse et creusent leur propre terrier, avant de s'y retirer pour hiberner, d'octobre à mars.

Ces petits rongeurs vivent en colonies, qui leur offrent une certaine sécurité face aux prédateurs, puisqu'ils se préviennent mutuellement des dangers. L'aire de répartition naturelle du spermophile s'étend sur l'Europe centrale et méridionale, soit de la Tchéquie jusqu'à la Turquie environ.

Un habitat en recul

Le spermophile perd cependant progressivement son habitat naturel. La fragmentation marquée des populations qui en résulte, ainsi que le changement climatique, lui compliquent également la vie.

En Allemagne et en Croatie, l'espèce a déjà disparu. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) prévoit un effondrement dramatique de 50% des populations de spermophiles au cours des prochaines décennies. Le rongeur est classé comme «fortement menacé» sur la Liste rouge de l'UICN.

En Tchéquie, un projet de réintroduction doit permettre de contrer ces sombres prévisions. Le Zoo de Zurich prévoit d'y participer et donc de contribuer à la préservation de l'espèce, comme il l'a indiqué. Cela ne serait toutefois judicieux que si un habitat suffisant et durablement protégé était disponible pour les animaux issus de la population de réserve. (sda)