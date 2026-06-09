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La Suisse accueille un nouvel oiseau nicheur rare et discret

La Suisse accueille un nouvel oiseau nicheur rare et discret

Un couple de cigognes noires a été observé en train d’élever trois petits dans le canton de Vaud.
Une nouvelle espèce d’oiseau niche désormais en Suisse: la cigogne noire.image: oiseaux.ch
C’est une première historique pour l’ornithologie suisse. Un couple de cigognes noires a été observé en train d’élever trois petits dans le canton de Vaud, confirmant pour la première fois la nidification de cette espèce rare sur le territoire helvétique après des années de recherches.
09.06.2026, 18:1909.06.2026, 18:20

La Suisse compte une nouvelle espèce d'oiseaux nicheurs. Il s'agit de la cigogne noire (Ciconia nigra), dont le biologiste Lionel Maumary a découvert un nid dans le canton de Vaud au début du mois de juin. Le couple qui l'occupe élève actuellement trois jeunes, âgés d'environ deux semaines.

«Cette découverte est pour moi l'aboutissement de 9 ans de recherches infructueuses»
Lionel Maumary, également président du Cercle ornithologique de Lausanne, sur le site oiseaux.ch

Des ornithologues soupçonnaient que l'espèce nichait dans les forêts vaudoises depuis 2018, ainsi que dans le nord-est de la Suisse. «La preuve de nidification a enfin pu être apportée le 15 mai 2026, lorsqu'un adulte s'est engouffré sans hésitation dans une lisière forestière du canton de Vaud», poursuit Lionel Maumary.

Ce n'est cependant que trois semaines plus tard, le dimanche 7 juin, que le biologiste a découvert le nid. L'emplacement de celui-ci n'est toutefois pas divulgué «pour des raisons évidentes», ajoute-t-il.

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La cigogne noire niche dans la péninsule ibérique ainsi que de l'Europe centrale jusqu'en Chine et en Corée. Elle apprécie les vieilles forêts de feuillus ou mixtes, étendues, non perturbées, entrecoupées de rivières, de clairières, d'étangs et de lacs et se nourrit surtout d'insectes aquatiques, de petits poissons et d'amphibiens, précise encore Lionel Maumary.

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