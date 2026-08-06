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Naissance de sextuplés chez les guépards du zoo de Bâle

Naissance de sextuplés chez les guépards du zoo de Bâle

Le zoo de Bâle a accueilli une portée de six bébés guépards début juin. À l'état sauvage, ce mammifère est considéré comme vulnérable.
06.08.2026, 16:46
Deux des six peluches nées en juin à Bâle.
Deux des six peluches nées en juin à Bâle.photo: zoo de bâle

Six guépardeaux, quatre mâles et deux femelles, ont pointé le bout de leur nez il y a deux mois au zoo de Bâle. Il s'agit de la première portée de Malaika, arrivée en 2024.

Les petits se portent bien et ont été récemment vaccinés, annonce jeudi le parc. Comme les noms des animaux nés la même année civile commencent par la même lettre – en l'occurrence la lettre «X» en 2026 – les mâles s'appellent Xeros, Xolobeni, Xeric et Ximba, et les femelles Xhosa et Xenia.

Les sextuplés sont nés entre le 4 et le 5 juin. Ils peuvent désormais être observés librement dans leur enclos. C'est la première portée de la femelle Malaika, âgée de quatre ans, arrivée à Bâle en avril 2024 en provenance du parc zoologique de Stuttgart (D).

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Selon la Liste rouge de l'UICN, le félin le plus rapide du monde est considéré comme une espèce vulnérable. On estime à moins de 7000 le nombre d'individus adultes à l'état sauvage et la population est en déclin. Certaines sous-espèces, à l'instar du guépard d'Afrique du Nord ou d'Asie, sont considérées en danger critique d'extinction. (ats/vz)

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