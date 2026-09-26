Un cycliste de 75 ans meurt dans un accident à Filzbach
Le septuagénaire circulait à vélo électrique lorsqu’il a quitté une piste cyclable vendredi midi. Il a été retrouvé inconscient par des passants, mais les secours n’ont pas pu le sauver.
Un cycliste de 75 ans circulant à vélo électrique a trouvé la mort vendredi midi à Filzbach. Selon la police cantonale de Glaris, il a quitté une piste cyclable et est resté inconscient sur place.
Selon le communiqué diffusé samedi, l'accident s'est produit vers 12h30. Des passants ont découvert l'homme et ont alerté les secours. Ceux-ci n'ont pu que constater son décès.
La cause et les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête menée par la police cantonale de Glaris, en collaboration avec le Ministère public du canton de Glaris. (tib/ats)
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