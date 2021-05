Malade, le lion Radja a été euthanasié au zoo de Zurich

La Suisse a connu un mois d'avril particulièrement froid

Dans certains endroits comme à Sion ou à Zurich, cela faisait depuis plus de 20 ans que les températures n'avaient pas été aussi basses au printemps. Le mois de mai pourrait également s'inscrire dans cette tendance.

Le mois d'avril a été le plus froid depuis vingt ans dans de nombreux endroits. Le printemps, qui se termine en mai pour les météorologues, n'a cependant été que très légèrement en dessous de la norme climatologique, indique SRF Meteo.

Les températures de ce printemps ont été dans la norme des années 1961 à 1990. Il n'a été plus froid que d'environ 0.2 degré sur le versant nord des Alpes. Et même dans un passé récent, le printemps 2013 a été plus froid.

À Sion, pour trouver un printemps plus …